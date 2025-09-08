धोखाधड़ी कर बड़ी ‘सीमेंट कंपनी’ को बेची जमीन, आदिवासी महिला बोली- आत्मदाह करेंगे

Land Fraud:मध्य प्रदेश के मैहर जिले के अमगार गांव में मृत आदिवासी की जमीन बेटा-बेटी होने के बाद भी फर्जी सजरा बनाकर अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement) को बेचने का मामला सामने आया है। अब अनुसूचित जनजाति के पक्ष में एसडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। रजिस्ट्री शून्य होने के बाद पीड़ितों ने धोखाधड़ी के 3 आरोपियों के खिलाफ एसपी से एफआइआर दर्ज करने की मांग की। चेतावनी दी है कि 15 दिन में न्याय नहीं मिला तो आदिवासी परिवार आत्मदाह के लिए मजबूर होगा। (MP News)
सुंदर सिंह गोंड़ से नेहा तिवारी पति पारसनाथ तिवारी और पिंकी सोनी पत्नी रवि सोनी के नाम रजिस्ट्री करा मैहर अल्ट्राटेक सीमेंट को जमीन बेच दी। कुछ समय बाद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जमीन को कंपनी को बेचने की जानकारी मिली। ऐसे में न्यायालय की शरण ली। मैहर एसडीएम के समक्ष मामला पहुंचा। साक्ष्यों के आधार पर एसडीएम ने आदिवासी परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही कंपनी के नाम हुई रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया। इकसे बाद अब आदिवासी परिवार एफआईआर की मांग कर रहा है। (MP News)
पीड़िता ने एसपी को सौंपे ज्ञापन में बताया कि जमीन आदिवासी परिवार के नाम तो दर्ज हो गई है, मगर पारसनाथ तिवारी और रवि सोनी ने पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी है। कहा कि घर में आग लगा देंगे। आरोपी पक्ष ने केस वापस कर समझौते का दबाव बनाया है। तब से आदिवासी परिवार डरा है। 6 सितंबर को एसपी के नाम शिकायत कर 15 दिन के अंदर सुंदर सिंह गोंड़, पारसनाथ तिवारी और रवि सोनी पर अपराध दर्ज करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में न्याय नहीं मिला तो आदिवासी परिवार आत्मदाह के लिए मजबूर होगा।
6 सितंबर को पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर सुंदर सिंह गौड निवासी मोहरवा उसके सहयोगी पारसनाथ तिवारी और रवि सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उसने कहा कि पिता परदेशी सिंह गौड ग्राम अमगार के निवासी थे। माया बाई और रेखा सिंह उनकी बेटी हैं। जितेंद्र सिंह बेटा है। तीनों वारिस जीवित हैं। पिता की मृत्यु के बाद पारसनाथ तिवारी और रवि सोनी ने फर्जी तरीके से सजरा तैयार कर ग्राम मोहरबा निवासी सुंदर सिंह गोड के नाम बरसाना नामांतरण करा दिया। (MP News)