धोखाधड़ी कर बड़ी ‘सीमेंट कंपनी’ को बेची जमीन, आदिवासी महिला बोली- आत्मदाह करेंगे

पीड़िता ने एसपी को सौंपे ज्ञापन में बताया कि जमीन आदिवासी परिवार के नाम तो दर्ज हो गई है, मगर पारसनाथ तिवारी और रवि सोनी ने पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी है। कहा कि घर में आग लगा देंगे। आरोपी पक्ष ने केस वापस कर समझौते का दबाव बनाया है। तब से आदिवासी परिवार डरा है। 6 सितंबर को एसपी के नाम शिकायत कर 15 दिन के अंदर सुंदर सिंह गोंड़, पारसनाथ तिवारी और रवि सोनी पर अपराध दर्ज करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में न्याय नहीं मिला तो आदिवासी परिवार आत्मदाह के लिए मजबूर होगा।