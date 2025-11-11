Patrika LogoSwitch to English

सतना

पहले चरण में 8 रुटों पर चलेंगी 20 ई-बसें, बनेंगे 10 चार्जिंग पोर्ट

MP News: केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय अधोसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित परिवहन की दिशा में मप्र के 8 नगर निगम को 972 ई-बसें उपलब्ध करवाने की घोषणा कर चुका है।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Nov 11, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत सतना के लिए मंजूर 20 ई-बसें सतना आने के लिए तैयार खड़ी हैं। वे सिर्फ सतना में चार्जिंग स्टेशन बनने का इंतजार कर रही हैं। सतना सिटी ट्रांसपोर्ट के सीईओ एवं उपायुक्त सत्यम मिश्रा ने पत्रिका को बताया कि बताया कि सतना आने के लिए 20 ई-बसें तैयार खड़ी है। सिर्फ चार्जिंग स्टेशन का इंतजार है। बीते दिनों ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर, आयुक्त व बिजली अफसर निरीक्षण कर चुके हैं।

1.50 करोड़ लगेगी लागत

आईएसबीटी यार्ड के पीछे वाले हिस्से में 10 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट बनेंगे। 40 बाई 100 स्क्वायर फीट में एक मिनी सब स्टेशन बनेगा। तकरीबन 1.50 करोड़ की लागत से 33 केवी की नई पृथक लाइन खींची जाएगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्टेट परिवहन विभाग को बजट भेजा जा रहा है। मिनी सब स्टेशन बनाने के लिए बिजली कंपनी को पत्र भेजा है। एस्टीमेट बन रहा है। फाइल तैयार कर भोपाल भेजी जाएगी। इसके बाद 33 केवी लाइन, पॉवर ट्रांसफार्मर व एलटी लाइन के लिए बेंडर नियुक्त होगा। फिर सरकारी व निजी एजेंसी जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कर करेंगी।

8 रूट पर चलेंगी ई-बसें

ये ई-बसें पहले चरण में 8 रूटों पर चलेंगी। पहला रूट सतना-सोहावल-धनखेर व रैगांव, दूसरा रूट सतना-कोठी-रनेही व पूरवा, तीसरा रूट सतना-बाबूपुर व गोरइया, चौथा रूट सतना-हाटी-जैतवारा व किटहा, पांचवां रूट सतना-तिघरा-लगरगवां व उचेहरा, छठा रूट सतना-भटवारा-इटमा व चोरहटा, सातवां रूट सतना-बाबूपुर-कोटर-अबेर व टिकुरी और आठवां रूट सतना-माधवगढ़-सज्जनपुर व रामपुर बाघेलान तक होंगे।

अभी चार्चिंग स्टेशन नहीं बना है। कलेक्टर व बिजली विभाग के साथ आईएसबीटी का निरीक्षण कर चुके हैं। एक माह में 10 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट बन जाएंगे।- शेर सिंह मीना, आयुक्त, नगर निगम सतना

प्रधानमंत्री ई-बस योजना में सतना का अगस्त 2025 में चयन हुआ है। स्मार्ट सिटी विद्युत इंजीनियरों का सहयोग लेकन नई लाइन डल रही है। 8 रूट प्रस्तावित है।- नीतेश मोडिया, सीओओ, सतना सिटी ट्रांसपोर्ट

8 नगर निगम को मिलेंगी 972 बसें

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय अधोसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित परिवहन की दिशा में मप्र के 8 नगर निगम को 972 ई-बसें उपलब्ध करवाने की घोषणा कर चुका है। इंदौर को 270, जबलपुर को 200, भोपाल को 195, ग्वालियर को 100, उज्जैन को 100, देवास को 55, सागर को 32 और सतना को 20 ई-बसें मिलेंगी। केंद्र सरकार ने 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर निगम को प्रधानमंत्री ई-बस योजना में शामिल किया है। ई-बस प्राप्त करने वाला सतना विंध्य का पहला जिला है।

Published on:

11 Nov 2025 03:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / पहले चरण में 8 रुटों पर चलेंगी 20 ई-बसें, बनेंगे 10 चार्जिंग पोर्ट

