पहले चरण में 8 रुटों पर चलेंगी 20 ई-बसें, बनेंगे 10 चार्जिंग पोर्ट

आईएसबीटी यार्ड के पीछे वाले हिस्से में 10 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट बनेंगे। 40 बाई 100 स्क्वायर फीट में एक मिनी सब स्टेशन बनेगा। तकरीबन 1.50 करोड़ की लागत से 33 केवी की नई पृथक लाइन खींची जाएगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्टेट परिवहन विभाग को बजट भेजा जा रहा है। मिनी सब स्टेशन बनाने के लिए बिजली कंपनी को पत्र भेजा है। एस्टीमेट बन रहा है। फाइल तैयार कर भोपाल भेजी जाएगी। इसके बाद 33 केवी लाइन, पॉवर ट्रांसफार्मर व एलटी लाइन के लिए बेंडर नियुक्त होगा। फिर सरकारी व निजी एजेंसी जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कर करेंगी।