‘साथ नहीं रहूंगी अब…’, HIV रिपोर्ट ‘पॉजिटिव’ सुनकर मुकर गई बीवी, 3 जिंदगी पर संकट

World AIDS Day 2025: एमपी के सतना जिले में एचआइवी संक्रमण ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 6 आइसीटीसी केंद्रों में हर साल हजारों महिलाओं व पुरुषों की जांच की जाती है, लेकिन बीते चार साल के आंकड़े संक्रमण की तेजी से बढ़ती चुनौती को साफ दिखा रहे हैं। वर्ष 2022 में जहां 65 मरीज पॉजिटिव मिले थे, वहीं 2023 में यह संख्या उछलकर 127 पहुंच गई। वर्ष 2024 में 152 मामले सामने आए, जबकि 2025 में अब तक 137 रिपोर्ट पॉजटिव आ चुकी हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जांच का दायरा बढ़ने से संक्रमण के अधिक मामले पकड़ में आ रहे हैं।