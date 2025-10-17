मां के सामने तीन साल के बेटे को घर से उठा ले गया सियार, इलाके में फैली दहशत

परिजनों ने बताया कि तीन वर्षीय बालक हरीश बैरवा पुत्र दुलीचंद बैरवा घर के आंगन में मां के सामने खेल रहा था। इस दौरान रणथम्भौर जंगल से निकलकर आए सियार ने उसे जबड़े में दबोच लिया और खेतों की ओर भाग गया। मां बिंतोष देवी के शोर मचाने पर परिजन व ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीछा कर बालक को छुड़ाया, लेकिन इस दौरान सियार ने बच्चे की मां बिंतोष देवी सहित गीता देवी व छोटूलाल बैरवा पर भी हमला कर दिया। इन्हें घायल होने पर खंडार उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सियार के पगमार्क मिले।