Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

मां के सामने तीन साल के बेटे को घर से उठा ले गया सियार, इलाके में फैली दहशत

नायपुर कस्बा से गुजर रहे स्टेट हाईवे 123 पर अणदपुरा गांव में शुक्रवार दोपहर एक सियार ने तीन वर्षीय बालक सहित दो महिला व एक व्यक्ति पर हमला कर जख्मी कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई।

2 min read

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Oct 17, 2025

फोटो पत्रिका

खंडार (सवाईमाधोपुर)। नायपुर कस्बा से गुजर रहे स्टेट हाईवे 123 पर अणदपुरा गांव में शुक्रवार दोपहर एक सियार ने तीन वर्षीय बालक सहित दो महिला व एक व्यक्ति पर हमला कर जख्मी कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई।

परिजनों ने बताया कि तीन वर्षीय बालक हरीश बैरवा पुत्र दुलीचंद बैरवा घर के आंगन में मां के सामने खेल रहा था। इस दौरान रणथम्भौर जंगल से निकलकर आए सियार ने उसे जबड़े में दबोच लिया और खेतों की ओर भाग गया। मां बिंतोष देवी के शोर मचाने पर परिजन व ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीछा कर बालक को छुड़ाया, लेकिन इस दौरान सियार ने बच्चे की मां बिंतोष देवी सहित गीता देवी व छोटूलाल बैरवा पर भी हमला कर दिया। इन्हें घायल होने पर खंडार उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सियार के पगमार्क मिले।

आए दिन आबादी में पहुंच रहे वन्यजीव

ग्रामीणों ने बताया कि रणथंभौर से सटे गांवो में आए दिन जंगली वन्यजीव का मूवमेंट हैं। इसके चलते बाघ, पैंथर, भालू, सियार जैसे वन्य जीवों की चहल कदमी बनी रहती है। जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। जंगली वन्य जीव मवेशियों पर हमला करने के साथ ही मनुष्यों पर भी हमला कर रहे हैं। वहीं भालू आए दिन गांवों में पहुंचकर दरवाजे खिड़की तोड़कर दूध, घी, दही सहित अन्य खाद्य पदार्थ चट कर रहा है।

सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त

ग्रामीणों ने बताया कि रणथंभौर अभयारण्य की सुरक्षा दीवारें जगह-जगह क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। जिससे जंगली बने हिंसक जीव आबादी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं कहीं गांव ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा दीवार ही नहीं है। दीवार बनाई तो वहां पर अधूरी दीवार बनाई है। अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व में वन विभाग की ओर से वन भूमि का ड्रोन सीमा ज्ञान किया गया है टीम ने पॉइंट पर मुंडिया गाढ़ कर सीमा स्तर की लेकिन वहां पर आज तक सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई।

इनका कहना है…

मौके पर सियार के पगमार्ग मिले हैं। उसने ही 3 वर्षीय बालक, दो महिला और एक व्यक्ति पर हमला किया है। सभी घायलों को सरकारी नियमानुसार मुआवजा दिलवाने की प्रक्रिया की जाएगी। रणथंभौर की जहां-जहां क्षतिग्रस्त दीवार हैं। उनकी मरम्मत करवाई जाएगी और जहां पर दीवार नहीं बनाई है, वहां सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। टीम की ओर से उस इलाके में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है।

शैलेश अग्रवाल, क्षेत्रीय वन अधिकारी, खंडार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 06:25 pm

Published on:

17 Oct 2025 06:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / मां के सामने तीन साल के बेटे को घर से उठा ले गया सियार, इलाके में फैली दहशत

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : RAS में बेटे की सफलता पर बोले पिता, जिंदा होता तो हम भी मनाते खुशियां, जानें यह दर्द भरी कहानी

RAS 2023 son Sunil Bairwa success Father said if he was alive we would have celebrated too it is a very painful story know
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय दो युवकों की मौत, गांव में शोक की लहर

सवाई माधोपुर

राजस्थान में यहां 147.60 करोड़ की बाइपास योजना अटकी, जानें वजह

Bypass-Road
सवाई माधोपुर

त्योहारी सीजन में रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार, दिवाली तक नो एंट्री

रणथम्भौर भ्रमण
सवाई माधोपुर

Rajasthan: प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली बेटी, गुस्साई मां ने कुल्हाड़ी से काट दिए दोनों पैर, मौत

murder-case
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.