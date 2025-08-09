राजस्थान में फरारी काट रहा था उज्जैन महाकाल मंदिर के महंत को धमकी देने वाला, पुलिस ने डेढ़ साल बाद ऐसे दबोचा

उज्जैन के थानापति-महंत बलराम पुत्र प्रहलाद ब्राह्मण निवासी पादड़ी तोपखाना ने 29 दिसम्बर 2023 को थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया कि वह अपने आश्रम पर भजन कर रहे थे। उसी समय अज्ञात मोबाईल नम्बर से फोन आया कि विश्नोई का भांजा बोल रहा हूं। तीन दिन के अन्दर 20 करोड़ की व्यवस्था कर देना नहीं तो शरीर को बन्दूक की गोलियों से छलनी कर दूंगा। घटना के बाद पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था।