Sawai Madhopur: रणथम्भौर के बाद यहां बनाया जा रहा दूसरा पर्यटन हब, चंबल में छोड़े जाएंगे नन्हे घड़ियाल

बता दें कि सवाईमाधोपुर जिले में पालीघाट पर पर्यटन की संभावनाओं को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से बताया था। इसके लिए अभियान चलाकर 13 जनवरी 2024 के अंक में गंगा नदी के बाद सबसे अधिक घड़ियाल चंबल में, विकास की जरूरत शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। साथ ही यहां नेचुरल ब्रीडिंग का भी उल्लेख किया था। इसके अलावा 12 फरवरी 2025 के अंक में घड़ियाल अभयारण्य बन रहा पर्यटन का दूसरा हब शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके साथ ही यहां घड़ियालों के संरक्षण की मांग भी लगातार खबरों के माध्यम से रखी जा रही थी।