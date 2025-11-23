रणथंभौर में अनोखा नजारा: पीपल के पेड़ पर चढ़ा भालू, शहद की मिठास में रातभर मगन रहा

सवाईमाधोपुर। रणथंभौर अभयारण्य की बालेर रेंज के क्यारदा कलां गांव में एक भालू शहद खाने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। बीजासण माता मंदिर के सामने भोलाजी के चौक स्थित पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए थे। भालू रातभर वहीं बैठकर शहद का आनंद लेता रहा। शहद की मिठास में वह इतना मगन हो गया कि सुबह होने तक जंगल लौटना ही भूल गया।