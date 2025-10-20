Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, वृद्ध की मौत; चार घायल

जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई।

less than 1 minute read

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Oct 20, 2025

Land-Dispute

झगड़े में घायल लोग। फोटो: पत्रिका

सवाई माधोपुर। कुंडेरा थाना क्षेत्र के भूरिपहाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक मीठालाल पुत्र बद्री मीना निवासी भूरिपहाड़ी है। झगड़े में दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को सवाईमाधोपुर सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

ये हुए घायल : अस्पताल सूत्रों के अनुसार रविवार को हुए झगड़े में एक पक्ष के विजय (45) पुत्र हरपाल मीना को चोट आई है। दूसरे पक्ष के रिंकेश (25) पुत्र प्यारेलाल मीना, उगंती (58) पत्नी मीठालाल मीना और प्यारेलाल (50) पुत्र बद्री मीना निवासी भूरिपहाड़ी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

लंबे समय से चल रहा था विवाद

झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे कुंडेरा थानाधिकारी हरभान सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार सुबह खेतों से ट्रैक्टर लेकर आ रहे एक पक्ष के प्यारेलाल के साथ भी मारपीट का प्रयास हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने समझाइश कर शांत करवा दिया था। शाम को मीठालाल के घर पर फिर झगड़ा हुआ, जिसमें हमलावरों ने मीठालाल और उसके परिवार पर हमला कर दिया।

खबर शेयर करें:

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 02:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai Madhopur: जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, वृद्ध की मौत; चार घायल

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

सवाईमाधोपुर: खेत की मेड़ बांध रहे बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, एक पैर धारदार हथियार से काटा

सवाई माधोपुर

Rajasthan: दिवाली से पहले मिली बड़ी सौगात, सड़कों पर दौड़ेगा विकास, 90 करोड़ रुपए मंजूर

road
सवाई माधोपुर

मां के सामने तीन साल के बेटे को घर से उठा ले गया सियार, इलाके में फैली दहशत

सवाई माधोपुर

Rajasthan : RAS में बेटे की सफलता पर बोले पिता, जिंदा होता तो हम भी मनाते खुशियां, जानें यह दर्द भरी कहानी

RAS 2023 son Sunil Bairwa success Father said if he was alive we would have celebrated too it is a very painful story know
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय दो युवकों की मौत, गांव में शोक की लहर

सवाई माधोपुर
