Sawai Madhopur: जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, वृद्ध की मौत; चार घायल

झगड़े में घायल लोग। फोटो: पत्रिका
सवाई माधोपुर। कुंडेरा थाना क्षेत्र के भूरिपहाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक मीठालाल पुत्र बद्री मीना निवासी भूरिपहाड़ी है। झगड़े में दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को सवाईमाधोपुर सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
ये हुए घायल : अस्पताल सूत्रों के अनुसार रविवार को हुए झगड़े में एक पक्ष के विजय (45) पुत्र हरपाल मीना को चोट आई है। दूसरे पक्ष के रिंकेश (25) पुत्र प्यारेलाल मीना, उगंती (58) पत्नी मीठालाल मीना और प्यारेलाल (50) पुत्र बद्री मीना निवासी भूरिपहाड़ी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे कुंडेरा थानाधिकारी हरभान सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार सुबह खेतों से ट्रैक्टर लेकर आ रहे एक पक्ष के प्यारेलाल के साथ भी मारपीट का प्रयास हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने समझाइश कर शांत करवा दिया था। शाम को मीठालाल के घर पर फिर झगड़ा हुआ, जिसमें हमलावरों ने मीठालाल और उसके परिवार पर हमला कर दिया।
