Sawai Madhopur: जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, वृद्ध की मौत; चार घायल

झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे कुंडेरा थानाधिकारी हरभान सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार सुबह खेतों से ट्रैक्टर लेकर आ रहे एक पक्ष के प्यारेलाल के साथ भी मारपीट का प्रयास हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने समझाइश कर शांत करवा दिया था। शाम को मीठालाल के घर पर फिर झगड़ा हुआ, जिसमें हमलावरों ने मीठालाल और उसके परिवार पर हमला कर दिया।