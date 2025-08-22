सवाईमाधोपुर में सूरवाल बांध के तेज बहाव में बही वोट, पूर्व सरपंच सहित छह लोग लापता

सवाईमाधोपुर। बारिश के दौरान सूरवाल बांध से ओवरफ्लो हो रहे पानी के तेज बहाव में एक वोट बह गई। जानकारी के अनुसार सूरवाल बांध पर मछली का ठेका लेने वाले कुछ लोग वोट वाले से बातचीत कर वोट से बांध में उतरे। इस दौरान पानी के तेज बहाव में बहता देख वोट चालक कूद गया। इस दौरान नाव में करीब दस लोग सवार थे।
ग्रामीण दीपक मीणा के अनुसार इनमें से वोट के सहारे तीन लोग किनारे आ गए, जिन्हे ग्रामीणों ने बचा लिया। वहीं एक युवक पानी के बीच में लकड़ी के बंबू के सहारे अटका हुआ है। अन्य लोग अभी तक लापता है। इनमें सुनारी के पूर्व सरपंच रतनलाल मीणा का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
आशंका है कि इन सहित छह लोग पानी में बह गए हैं। वहीं सूरवाल बांध तक पहुंचने के लिए सूरवाल से भगवतगढ़ होकर आने वाले रास्ते सहित पचीपल्या वाले रास्ते में तेज पानी का बहाव है। वहीं सुनारी होते हुए सूरवाल वाला रास्ता भी पानी से बाधित है। ऐसे में अभी तक कोई रेस्क्यू टीम यहां नहीं पहुंची है।
भारी बारिश के चलते सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई है। साथ ही सिंग्नल सिस्टम भी फेल हो गया। ऐसे में जयपुर-दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई है। वहीं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भी सफारी को रोक दिया गया है।
सवाई माधोपुर के नेशनल हाईवे 552 स्थित बोदल पुलिया भारी बारिश के चलते एक बार फिर टूट गई है। इस सीजन में यह दूसरी बार है, जब पुलिया टूटी है। तेज बहाव में पुलिया के बह जाने से खंडार और सवाईमाधोपुर सड़क मार्ग बाधित हो गया है। वहीं, ओलवाड़ा बनास रपट पर बारिश का पानी आने से यातायात बाधित है।