सवाईमाधोपुर में सूरवाल बांध के तेज बहाव में बही वोट, पूर्व सरपंच सहित छह लोग लापता

सवाईमाधोपुर। बारिश के दौरान सूरवाल बांध से ओवरफ्लो हो रहे पानी के तेज बहाव में एक वोट बह गई। जानकारी के अनुसार सूरवाल बांध पर मछली का ठेका लेने वाले कुछ लोग वोट वाले से बातचीत कर वोट से बांध में उतरे। इस दौरान पानी के तेज बहाव में बहता देख वोट चालक कूद गया। इस दौरान नाव में करीब दस लोग सवार थे।