Rajasthan: हार्ट अटैक से विवाहिता की मौत के बाद चल रही थी अंतिम संस्कार की तैयारी, फिर भाभी को दिखा ऐसा निशान की मच गया बवाल

Dowry Death Case: गंगापुरसिटी के वजीरपुर उपखण्ड क्षेत्र के मोहचा का पुरा में शनिवार रात को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पहले जहां महिला की मौत हार्ट अटैक से बताकर अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी, वहीं एकाएक गले पर निशान दिखने पर बवाल मच गया और पीहर पक्ष ने पुलिस बुला ली।