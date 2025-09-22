Rajasthan: हार्ट अटैक से विवाहिता की मौत के बाद चल रही थी अंतिम संस्कार की तैयारी, फिर भाभी को दिखा ऐसा निशान की मच गया बवाल

Dowry Death Case: गंगापुरसिटी के वजीरपुर उपखण्ड क्षेत्र के मोहचा का पुरा में शनिवार रात को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पहले जहां महिला की मौत हार्ट अटैक से बताकर अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी, वहीं एकाएक गले पर निशान दिखने पर बवाल मच गया और पीहर पक्ष ने पुलिस बुला ली।
इसके बाद शव को गंगापुरसिटी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम कराया। इधर फुलवाड़ा पेपट निवासी विवाहिता पूजा पत्नी अवधेश जाटव के पिता ने पीलोदा थाने में ससुराल जनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है।
प्राथमिकी में पिता रतीराम ने बताया कि बेटी की शादी मई 2012 में मोहचा का पुरा निवासी अवधेश से की थी। इसके कुछ साल बाद ही बेटी से लड़ना-झगड़ना शुरू कर दिया। कई बार समझाइश की गई, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने। कई बार मारपीट कर पीहर भेज देते, लेकिन हम समझाइश कर फिर से भेज देते थे।
बेटी से सास रूपन और उसके बेटे अवधेश, राकेश, अमीन सभी मारपीट करते थे। शनिवार को उनके पास फोन आया तो छोटी बेटी काजल ने बताया कि पापा जीजी कुछ बोल नहीं रही है। फिर बताया कि उसे श्रीमहावीरजी में निजी चिकित्सालय में लेकर गए है। उसके बाद जानकारी दी कि पूजा की मौत हो गई है।
रात को ही सभी ससुराल पहुंचे। सुबह हिन्दू रीति-रिवाज के तहत शव को नहलाते समय छोटे भाई की पत्नी (भाभी) को पूजा के गले पर निशान दिखाई दिए। इस पर अंतिम संस्कार के लिए इनकार कर दिया।
साथ ही पुलिस को सूचित किया। इस दौरान पति और ससुराल वाले झगड़ने लगे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय गंगापुरसिटी पहुंचाया।
इधर थाना प्रभारी मानसिंह ने बताया कि दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।