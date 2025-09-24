जेवर खरीदने के बहाने आई 4 महिलाएं, सुनार को सुंघाया नशीला पदार्थ, 3 लाख के सोेने-चांदी के जेवर लेकर रफूचक्कर

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जेवर खरीदने के बहाने आई चार महिलाएं सुनार को नशीला पदार्थ सुंघाकर करीब 3 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर लेकर रफूचक्कर हो गई। घटना सुबह सवा 10 बजे मलारना डूंगर क्षेत्र में न्यू कॉलोनी बहतेड़ में एक ज्वेलर्स की दुकान पर हुई।