जेवर खरीदने के बहाने आई 4 महिलाएं, सुनार को सुंघाया नशीला पदार्थ, 3 लाख के सोेने-चांदी के जेवर लेकर रफूचक्कर

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जेवर खरीदने के बहाने आई चार महिलाएं सुनार को नशीला पदार्थ सुंघाकर करीब 3 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर लेकर रफूचक्कर हो गई। घटना सुबह सवा 10 बजे मलारना डूंगर क्षेत्र में न्यू कॉलोनी बहतेड़ में एक ज्वेलर्स की दुकान पर हुई।
घटना के बाद होश आने पर दुकानदार राजेश कुमार पुत्र चंद्रभान सोनी निवासी गंगापुरसिटी ने मलारना डूंगर थाने में सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन जेवर लेकर गई महिलाएं गायब हो गई।
पुलिस के अनुसार दुकानदार ने बताया कि वह सुबह 10 बजे दुकान पर बैठा था। इतने में तीन महिला साड़ी व एक सलवार सूट पहने दुकान पर आईं। इनमें से दोनो चांदी की तोड़ी मांगी, दो ने नाक का कांटा दिखाने को कहा। सुनार तिजोरी में से जेवर निकाल कर दिखाने लगा।
इस बीच एक महिला ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह अचेत हो गया। इसके बाद आरोपी महिलाएं जेवर का डिब्बा उठाकर ले गई। जिसमें 23 ग्राम सोने के जेवर और 600 ग्राम चांदी की 15 जोड़ी पायजेब थी। चोरी हुए जेवरों की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।
होश आने पर सुनार को जेवर का डिब्बा गायब मिला। शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी महिलाएं निकल गई। उधर वारदात के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।