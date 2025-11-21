Mahapanchayat: डूंगरी बांध के विरोध में महापंचायत आज, मंच से राजनीतिक भाषण पूरी तरह बैन; 72 बीघा में बनाया पांडाल

सवाईमाधोपुर। प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में आज जोड़ली गांव में महापंचायत होगी। स्थानीय संघर्ष समिति की ओर से की गई तैयारियां गुरुवार देर रात तक पूरी कर ली है। आयोजन स्थल पर करीब 72 बीघा भूमि में बैठक व्यवस्था की गई है, जहां एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।