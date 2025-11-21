Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Mahapanchayat: डूंगरी बांध के विरोध में महापंचायत आज, मंच से राजनीतिक भाषण पूरी तरह बैन; 72 बीघा में बनाया पांडाल

Dungri Dam: प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में आज जोड़ली गांव में महापंचायत होगी। समिति ने स्पष्ट किया कि मंच से राजनीतिक भाषण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Nov 21, 2025

protest-against-Dungri-Dam

डूंगरी बांध का विरोध करते ग्रामीण। पत्रिका फाइल फोटो

सवाईमाधोपुर। प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में आज जोड़ली गांव में महापंचायत होगी। स्थानीय संघर्ष समिति की ओर से की गई तैयारियां गुरुवार देर रात तक पूरी कर ली है। आयोजन स्थल पर करीब 72 बीघा भूमि में बैठक व्यवस्था की गई है, जहां एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

महापंचायत को लेकर गुरुवार को पूर्व सरपंच भरतलाल मीणा की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इनमें वाहन पार्किंग, महिला-पुरुषों की अलग बैठक व्यवस्था, पेयजल और अन्य सुविधाओं का प्रबंधन शामिल है।

समिति ने स्पष्ट किया कि मंच से राजनीतिक भाषण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे और जनप्रतिनिधियों को केवल डूंगरी बांध को रद्द किए जाने से जुड़े मुद्दे ही प्रस्तुत करने होंगे। इस दौरान पूर्व प्रधान भरतलाल बैरवा, मुकुंदराज, नेमीचंद मीणा, रामराज बैरवा, रामनाथ पटेल, गंगाराम खानपुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण

संभावित भारी भीड़ को देखते हुए उप पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार और थाना प्रभारी अबजीत कुमार ने पुलिस जाप्ते के साथ महापंचायत स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आयोजन समिति को सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने, पार्किंग प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

महापंचायत में कई प्रमुख नेताओं और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें क्षेत्रीय विधायक हंसराज मीणा, हनुमान बेनीवाल, भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, नरेश मीणा, राजेंद्र गुढ़ा, पूर्व मंत्री रमेश मीणा, सांसद भजनलाल जाटव, विधायक इंदिरा मीना और विधायक रामकेश मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधि संभावित रूप से उपस्थित रहेंगे।

ग्रामीणों में नाराजगी

डूंगरी बांध के विरोध को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। महापंचायत को क्षेत्र में व्यापक जनसमर्थन जुटाने वाला बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बांध परियोजना से उनकी जमीन और आजीविका प्रभावित होगी, इसलिए वे इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं।

