New Safari Park: पर्यटकों के लिए खुशखबरी, रणथंभौर में बनेगा नया सफारी पार्क; वन विभाग ने मांगी जमीन

जानकारी के अनुसार रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2015 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टडी में बताया गया था कि 50 बाघों तक रिजर्व सुरक्षित रहता है। लेकिन वर्तमान संख्या अधिक होने से टेरिटोरियल फाइट बढ़ रही है। इसी कारण 100 बीघा जमीन मांगी गई है। एनओसी मिलने के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तय करेगी कि कितने बाघ यहां रखे जाएंगे।आईओसी प्लांट क्षेत्र चारों ओर आठ फीट ऊंची दीवार से घिरा है और वर्षों से बंद रहने के कारण यहां प्राकृतिक जंगल विकसित हो चुका है। प्रस्तावित पार्क में प्राकृतिक हैबिटेट जैसा माहौल रखा जाएगा। एनक्लोजर का आकार और संख्या मंजूरी के बाद तय होंगे।