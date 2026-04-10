10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

New Safari Park: पर्यटकों के लिए खुशखबरी, रणथंभौर में बनेगा नया सफारी पार्क; वन विभाग ने मांगी जमीन

Ranthambore New Safari Park: रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या को देखते हुए एक नया सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने आइओसी की जमीन को मांगा है।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Apr 10, 2026

Ranthambore new safari park

Photo: AI-generated

सवाईमाधोपुर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या को देखते हुए एक नया सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने आइओसी की जमीन को मांगा है। अगर सब कुछ ठीक रहा और अनुमति मिल जाती है तो पर्यटकों के लिए नया पार्क मिल सकेगा। हालाकि इसमें बूढ़े और घायल बाघों को रखा जा सकेगा। उनके बीच में संघर्ष के हालात भी पैदा नहीं होते हैं। ऐसे में रिजर्व से वंचित पर्यटकों के लिए यह पार्क वैकल्पिक हो सकेगा।

रिजर्व में अभी बाघों की संख्या 76 से अधिक है। क्षमता से ज्यादा बाघों की मौजूदगी अब चुनौती बन गई है। प्रस्ताव है कि रणथंभौर से सटे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के बंद पड़े प्लांट की जमीन पर सफारी पार्क विकसित किया जाए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तीन माह पूर्व पेट्रोलियम मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था।

सफारी पार्क से मुख्य रिजर्व पर दबाव कम होगा

जानकारी के अनुसार रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2015 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टडी में बताया गया था कि 50 बाघों तक रिजर्व सुरक्षित रहता है। लेकिन वर्तमान संख्या अधिक होने से टेरिटोरियल फाइट बढ़ रही है। इसी कारण 100 बीघा जमीन मांगी गई है। एनओसी मिलने के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तय करेगी कि कितने बाघ यहां रखे जाएंगे।आईओसी प्लांट क्षेत्र चारों ओर आठ फीट ऊंची दीवार से घिरा है और वर्षों से बंद रहने के कारण यहां प्राकृतिक जंगल विकसित हो चुका है। प्रस्तावित पार्क में प्राकृतिक हैबिटेट जैसा माहौल रखा जाएगा। एनक्लोजर का आकार और संख्या मंजूरी के बाद तय होंगे।

योजना है कि एक समय में दो से तीन बाघ यहां रखे जा सकें। इन्हें ट्रेंकुलाइज कर शिफ्ट किया जाएगा। मेडिकल सेवाएं रणथंभौर के वाइल्डलाइफ हॉस्पिटल से उपलब्ध कराई जाएंगी। वन विभाग ने 500-500 हेक्टेयर के ग्रासलैंड विकसित किए हैं ताकि शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ सके। साथ ही मुकुंदरा टाइगर हिल्स की तरह बड़े एनक्लोजर बनाने की आवश्यकता बताई गई है।रणथंभौर में वर्तमान में सफारी सुबह और दोपहर की दो-दो शिफ्ट में होती है। एनटीसीए गाइडलाइन के अनुसार एक पारी में 144 वाहन ही सफारी पर जा सकते हैं। नए पार्क में सूर्योदय से सूर्यास्त तक सफारी कराई जा सकेगी और करीब 200 वाहन संचालित हो सकेंगे।

घायल और बुजुर्ग बाघों की होगी विशेष देखभाल

बाघों की बढ़ती संख्या के कारण कई बार वे जंगल से बाहर निकल जाते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। वन विभाग रेडियो कॉलर लगाकर उनकी निगरानी कर रहा है। हाल ही में टी-2407 बाघ को कॉलर लगाया गया है। इसके अलावा रणथंभौर-कैलादेवी और रामगढ़ विषधारी कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। अब तक 24 बाघों को रणथंभौर से सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी में शिफ्ट किया जा चुका है। प्रस्तावित सफारी पार्क से घायल और बुजुर्ग बाघों की देखभाल बेहतर होगी और मुख्य रिजर्व पर दबाव कम होगा

इनका कहना है…..

इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। जल्द ही सफारी पार्क विसिकत कर वृद्ध बाघ बाघिनों को रखा जाएगा।
-मानस सिंह, उपवन संरक्षक रणथम्भौर।

ये भी पढ़ें

Rajasthan LPG Crisis: शादी का कार्ड लेकर SDM के पास पहुंचा युवक, बोला-साहब! मेरी शादी है… सिलेंडर तो दिलाओ
दौसा
Dausa LPG Crisis

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 02:12 pm

Published on:

10 Apr 2026 02:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / New Safari Park: पर्यटकों के लिए खुशखबरी, रणथंभौर में बनेगा नया सफारी पार्क; वन विभाग ने मांगी जमीन

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: महिला को बहला-फुसलाकर मथुरा से लाया, बलात्कार के बाद एसिड अटैक; अब आरोपी को आजीवन कारावास

court
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur New Road: अब पुरानी सड़क पहले खोदी जाएगी, फिर बनेगी नई; सीवर कनेक्शन भी होंगे

Sawai Madhopur New Road-1
सवाई माधोपुर

रेलवे की बड़ी उपलब्धि, कोटा से दिल्ली-मुंबई का सफर होगा और तेज, 160 KMPH की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन

Indian Railways
सवाई माधोपुर

Rajasthan: हादसे ने छीनी मां, पत्नी और बेटे की जिंदगी, छाया मातम, शादी समारोह में शरीक होने जा रहा था परिवार

Rajasthan Accident
सवाई माधोपुर

Ranthambore: पानी के खतरनाक शिकारी मगरमच्छ को बाघिन ने उतारा मौत के घाट, रणथंभौर में दिखा रोमांचक नजारा

Ranthambore Tiger Reserve, Ranthambore tiger news, tigress Shakti T111, crocodile hunt rare, Ranthambore safari incident, tiger kills crocodile, wildlife rare sighting, Rajasthan wildlife news, tiger hunting behavior, jungle predator fight, Ranthambore zone 4, Jamun Deh area, wildlife tourism Rajasthan, tiger vs crocodile, safari tourists experience, wildlife viral news
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.