Sawai Madhopur: बोदल पुलिया पर 26 दिन बाद ओवरलोड वाहन शुरू, राहगीरों ने ली राहत की सांस

सवाई माधोपुर। टोंक-चिरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर स्थित बोदल पुलिया पर 26 दिन बाद पुन: ओवरलोडिंग वाहनों का आवागमन बुधवार देर रात से शुरू हो गया है। इससे आसपास के ग्रामीणों सहित राहगीरों ने राहत की सांस ली है।
बता दें कि भारी बरसात से मानसरोवर बांध के ओवरफ्लो होने के चलते 30 जुलाई को बोदल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस दौरान 16 अगस्त तक भारी वाहनों का आवागमन बाधित रहा था।
इसके बाद पुलिया को ठीक कर 17 अगस्त से भारी वाहनों का आवागमन शुरू किया गया था। लेकिन फिर से तेज बारिश के कारण 22 अगस्त को बोदल पुलिया पूरी तरह टूट गई। इस दौरान सभी तरह के वाहनों का आवागमन बंद हो गया था।
हालांकि क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक कर कुछ दिन बाद ही छोटे वाहनों का आवागमन शुरू करवा दिया था, लेकिन भारी वाहनों का आवागमन बंद था। जिसे बुधवार देर रात से फिर से शुरू करवा दिया गया।
बोदल पुलिया से बुधवार देर रात को भारी वाहनों का आवागमन शुरू करवा दिया गया है। अब टोंक चिरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग से मध्यप्रदेश की ओर एवं खण्डार उपखण्ड क्षेत्र की ओर आ-जा सकते हैं।
-लक्ष्मण सिंह, थानाधिकारी खण्डार