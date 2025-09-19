Sawai Madhopur: बोदल पुलिया पर 26 दिन बाद ओवरलोड वाहन शुरू, राहगीरों ने ली राहत की सांस

इसके बाद पुलिया को ठीक कर 17 अगस्त से भारी वाहनों का आवागमन शुरू किया गया था। लेकिन फिर से तेज बारिश के कारण 22 अगस्त को बोदल पुलिया पूरी तरह टूट गई। इस दौरान सभी तरह के वाहनों का आवागमन बंद हो गया था।