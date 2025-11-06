Rajasthan Crime: दिनदहाड़े पटवारी का अपहरण, पुलिस-प्रशासन में मची अफरा-तफरी, 3 घंटे के अंदर छुड़ाया

थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि डिटेन किए गए आरोपी राजाराम मीणा निवासी दिवाड़ा और देवेंद्र उर्फ एमपी मीणा निवासी भूखा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने पटवारी से करीब 21 हजार रुपए की फिरौती ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से वसूल की थी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ में जुटी है।