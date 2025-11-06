Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Rajasthan Crime: दिनदहाड़े पटवारी का अपहरण, पुलिस-प्रशासन में मची अफरा-तफरी, 3 घंटे के अंदर छुड़ाया

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से दिनदहाड़े एक पटवारी के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण के बाद पटवारी से फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को 3 घंटे के अंदर ही डिटेन कर लिया।

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Nov 06, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

सवाई माधोपुर। मलारना डूंगर तहसील के दोनायचा हल्के के पटवारी नीरज शर्मा का गुरुवार को दिनदहाड़े दो आरोपियों ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता उन्हें जबरन बाइक पर बैठाकर सवाई माधोपुर ले गए और फिरौती की मांग करने लगे। पटवारी के अपहरण की सूचना कस्बे में आग की तरह फैल गई, जिससे पुलिस और प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में मलारना डूंगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में मानटाउन और डीएसटी की तीन अलग-अलग टीमें गठित की गईं।

रेलवे स्टेशन के पास से डिटेन

पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू की और महज तीन घंटे के भीतर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास से दो आरोपियों को डिटेन कर लिया। आरोपियों के पास से ही पटवारी नीरज शर्मा को पुलिस ने मुक्त कराया।

आरोपियों से पूछताछ जारी

थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि डिटेन किए गए आरोपी राजाराम मीणा निवासी दिवाड़ा और देवेंद्र उर्फ एमपी मीणा निवासी भूखा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने पटवारी से करीब 21 हजार रुपए की फिरौती ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से वसूल की थी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Crime: दिनदहाड़े पटवारी का अपहरण, पुलिस-प्रशासन में मची अफरा-तफरी, 3 घंटे के अंदर छुड़ाया

