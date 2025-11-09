Rajasthan: रणथम्भौर टाइगर रिजर्व वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार, तत्काल कोटे में भी सीट बुकिंग को लेकर मारामारी

4 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) एक नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला गया है। जैसे ही पार्क खुला, पर्यटकों की आवाजाही से जंगल फिर से गुलज़ार हो उठा है। हरियाली से आच्छादित पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सफारी का रोमांच पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। प्रबंधन ने रिजर्व क्षेत्र की पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। अब तक 50 से अधिक एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं, जिससे साफ है कि पर्यटकों को टाइगर रिजर्व खुलने का बेसब्री से इंतज़ार था। जंगल सफारी के लिए तीन समय- सुबह 6 से 9 बजे, 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक तय किए गए हैं।