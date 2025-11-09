Rajasthan: रणथम्भौर टाइगर रिजर्व वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार, तत्काल कोटे में भी सीट बुकिंग को लेकर मारामारी

अचानकमार टाइगर रिजर्व 4 महीने बाद खुला,पत्रिका फोटो
Sawai madhopur Ranthambore Tiger Reserve: रणथम्भौर बाघ परियोजना में वर्तमान में पर्यटन सीजन पीक पर चल रहा है। वीकेंड पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों की आवक हो रही है। वन विभाग के अनुसार वीकेंड पर दो दिनों को मिलाकर करीब छह हजार से अधिक पर्यटक पार्क भ्रमण पर आने की संभावना है। वीकेंड पर शनिवार को दोनों पारियों को मिलाकर तीन हजार से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों ने पार्क भ्रमण किया और आवासन मंडल मार्ग स्थित वन विभाग की टिकट विडों पर पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आई। रविवार को भी सुबह व शाम दोनों पारियों को मिलाकर तीन हजार से अधिक पर्यटकों के पार्क भ्रमण पर जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
यूं तो वन विभाग की ओर से रणथम्भौर में ऑनलाइन एडवांस बुकिंग की जाती है, लेकिन पर्यटकों के लिए करंट ऑनलाइन और तत्काल कोटे की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन पर्यटकों की आवक अधिक होने के कारण करंट ऑनलाइन और तत्काल कोटे में भी सीटों की बुकिंग को लेकर मारामारी के हालात बने हुए हैं।
4 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) एक नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला गया है। जैसे ही पार्क खुला, पर्यटकों की आवाजाही से जंगल फिर से गुलज़ार हो उठा है। हरियाली से आच्छादित पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सफारी का रोमांच पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। प्रबंधन ने रिजर्व क्षेत्र की पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। अब तक 50 से अधिक एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं, जिससे साफ है कि पर्यटकों को टाइगर रिजर्व खुलने का बेसब्री से इंतज़ार था। जंगल सफारी के लिए तीन समय- सुबह 6 से 9 बजे, 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक तय किए गए हैं।
रिजर्व क्षेत्र में इस समय बाघों की संख्या करीब 15 बताई जा रही है। इनके अलावा चितल, हिरण, बायसन, भालू और कई पक्षी प्रजातियों के झुंड भी खुले में नज़र आ रहे हैं। लंबे समय बाद जंगल में फिर से रौनक लौट आई है और एटीआर का वन्यजीव संसार पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में अब यहां पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं।
पर्यटकों की सुविधा के लिए वाहन बुकिंग की दरें तय की गई हैं जिसमें जिप्सी 3500 रुपए, योद्धा वाहन 5500 रुपए और बस 7500 रुपए प्रति सफारी का रेट निर्धारित किया गया है। एटीआर प्रबंधन ने इस बार भ्रमण वाहनों की कमी दूर करने के लिए पांच नए योद्धा वाहन खरीदे हैं, जो रणथंभौर में मॉडिफाई होकर रिजर्व पहुंचे हैं। रहने के लिए शिवतराई स्थित बैगा रिसॉर्ट को पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है। यहां 14 कमरों की व्यवस्था है, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है।
यह सही है कि वीकेंड पर पर्यटकों की आवक अधिक हो रही है। विभाग की ओर से गाइडलाइन के तहत अधिक से अधिक पर्यटकों को पार्क भ्रमण पर भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रमोद कुमार धाकड़, उपवन संरक्षक(पर्यटन), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर
