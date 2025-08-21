Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Ranthambore: अब पर्यटकों को जंगल में अकेले छोड़कर नहीं जा सकेंगे ड्राइवर और गाइड, नई SOP जारी

Ranthambore Tiger Reserve: राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान ड्राइवर और गाइड अब पर्यटकों को अकेले जंगल में छोड़कर नहीं जा सकेंगे।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Aug 21, 2025

Ranthambore National Park
पत्रिका फाइल फोटो

Sawai Madhopur News: राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान ड्राइवर और गाइड अब पर्यटकों को अकेले जंगल में छोड़कर नहीं जा सकेंगे। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने नई एसओपी जारी की है। आदेश का पालन नहीं करने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 6 में लापरवाही का मामला सामने आया था। यहां कैंटर के खराब होने पर गाइड मुकेश कुमार पर्यटकों को जंगल में छोड़कर बाहर आ गया था। ऐसे में पर्यटक काफी घबरा गए थे।

मामला सामने आने के बाद रणथंभौर के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अनूप केआर ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर नई एसओपी जारी की है। नए आदेश के मुताबिक सफारी वाहन खराब होने की स्थिति में गाइड और चालक किसी भी हालत में पर्यटकों को जंगल में अकेले छोड़कर नहीं जा सकेंगे। साथ ही ऐसी स्थिति में सबसे पहले अन्य सफारी वाहन के गाइड व ड्राइवर को अवगत कराना होगा, ताकि नजदीकी चौकी तक सूचना पहुंचाई जा सके।

Ranthambore Tiger Reserve

आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

नए आदेश की अवहेलना पर संबंधित गाइड, ड्राइवर या वाहन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से एसओपी का पालन नहीं करने की स्थिति में गाइड, ड्राइवर के प्रवेश पर एक माह के लिए बैन लगाया जा सकता है। साथ ही वाहन मालिक का लाइसेंस निरस्त कर सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

विभाग ने क्यों लिया फैसला?

रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 6 में सफारी के दौरान 18 अगस्त की शाम एक कैंटर खराब हो गया था। तब गाइड मुकेश कुमार पर्यटकों को जंगल में छोड़कर बाहर आ गया था। उसके जंगल से बाहर आने व लौटने में काफी देर होने से पर्यटक घबरा गए थे। वहीं एक अन्य कैंटर संख्या आरजे 25 पीए 2227 जो शाम 6.58 बजे एंट्री गेट पर पर्यटकों को भ्रमण करा कर लौटा था। उसने भी सभी पर्यटकों के नाके पर ही उतर जाने व खाली होने के बावजूद पर्यटकों को लाने से मना कर दिया था। ऐसे में अब वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

Ranthambore Tiger Reserve

21 Aug 2025 01:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Ranthambore: अब पर्यटकों को जंगल में अकेले छोड़कर नहीं जा सकेंगे ड्राइवर और गाइड, नई SOP जारी

