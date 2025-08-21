Ranthambore: अब पर्यटकों को जंगल में अकेले छोड़कर नहीं जा सकेंगे ड्राइवर और गाइड, नई SOP जारी

रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 6 में सफारी के दौरान 18 अगस्त की शाम एक कैंटर खराब हो गया था। तब गाइड मुकेश कुमार पर्यटकों को जंगल में छोड़कर बाहर आ गया था। उसके जंगल से बाहर आने व लौटने में काफी देर होने से पर्यटक घबरा गए थे। वहीं एक अन्य कैंटर संख्या आरजे 25 पीए 2227 जो शाम 6.58 बजे एंट्री गेट पर पर्यटकों को भ्रमण करा कर लौटा था। उसने भी सभी पर्यटकों के नाके पर ही उतर जाने व खाली होने के बावजूद पर्यटकों को लाने से मना कर दिया था। ऐसे में अब वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है।