रणथम्भौर: जंगल में फंसा कैंटर, अंधेरा होने पर घबराई महिलाएं… रोने लगे बच्चे

कैंटर में करीब 25 पर्यटक जंगल में फंसे रहे। इस दौरान अंधेरा हो गया तो महिला और बच्चे घबरा गए। भूख-प्यास से छोटे बच्चे कैंटर में रोने लगे। इस पर महिलाओं ने कहा कि वे कैंटर में धक्का लगा देते हैं तो ड्राइवर बोला, इसकी वायरिंग खराब है और आप जंगल में उतर नहीं सकते। महिलाओं ने कहा कि यहां उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। वे बाहर भी किसी को सूचना नहीं दे सकते। ऐसे में यहां सुरक्षा के क्या इंतजाम है। इस पर ड्राइवर ने कहा कि वह भी कुछ नहीं कर सकता। बस यहां कैंटर में बैठे रहो।