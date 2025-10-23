राजस्थान में यहां 200 साल पुरानी परंपरा आज भी जीवित, ट्रैक्टरों से परिक्रमा कर होती है गोवर्धन पूजा



शुभ मुहूर्त में विधिवत पूजा-अर्चना होती है। इसके बाद गांव के किसान अपने ट्रैक्टरों से गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, फिर दोपहिया और चौपहिया वाहन भी इस परिक्रमा में शामिल होते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग उमड़ते हैं। युवाओं द्वारा आतिशबाजी कर माहौल को और भी उत्सवमय बना दिया जाता है।