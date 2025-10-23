Rajasthan: दीपावली के दिन घर आई ‘लक्ष्मी’, पिता बोले- बेटी के लिए मांगी थी मन्नत, दिवाली पर हुई पूरी

बहादरपुर निवासी आसिफ की पत्नी अरफीना ने जनाना अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। आसिफ ने बताया कि हमारे पहले से दो बेटे हैं। एक बेटी की मन्नत मांग रहे थे। दीपावली के दिन यह मन्नत पूरी हुई, जिससे घर में खुशी और उल्लास का माहौल है। इसी तरह भरतपुर निवासी सुमन और उनके पति हरिराम के घर में भी दिवाली पर बेटी के रूप में लक्ष्मी आई। हरिराम ने कहा कि पहले एक बेटा है। बेटी के जन्म से हमारा परिवार दिवाली को सच्चे मायने में ‘लक्ष्मी आगमन’ मान रहा है।