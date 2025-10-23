Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan: दीपावली के दिन घर आई ‘लक्ष्मी’, पिता बोले- बेटी के लिए मांगी थी मन्नत, दिवाली पर हुई पूरी

Diwali 2025: दीपावली का त्योहार इस बार कई परिवारों के लिए दोगुनी खुशियां लेकर आया।

less than 1 minute read

अलवर

image

Anil Prajapat

Oct 23, 2025

daughter-birth-on-Diwali-day

दिवाली पर जन्मी कन्या। फोटो: पत्रिका

अलवर। दीपावली का त्योहार इस बार कई परिवारों के लिए दोगुनी खुशियां लेकर आया। अलवर के जनाना अस्पताल और काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में 20 अक्टूबर को 15 बेटियों का जन्म हुआ। बेटियों के जन्म को ‘लक्ष्मी आगमन’ मानते हुए परिवारों ने दीपावली को और खास बना दिया।

जनाना अस्पताल की नर्सिंग अधीक्षक सरला शर्मा ने बताया कि 20 अक्टूबर को सरकारी अस्पतालों में 13 बालिकाओं का जन्म हुआ, जिनमें से 10 का जन्म सामान्य प्रसव से और 3 का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ। वहीं, सैटेलाइट अस्पताल में 2 बेटियों का जन्म हुआ।

बेटी के लिए मांगी थी मन्नत, दिवाली पर हुई पूरी

बहादरपुर निवासी आसिफ की पत्नी अरफीना ने जनाना अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। आसिफ ने बताया कि हमारे पहले से दो बेटे हैं। एक बेटी की मन्नत मांग रहे थे। दीपावली के दिन यह मन्नत पूरी हुई, जिससे घर में खुशी और उल्लास का माहौल है। इसी तरह भरतपुर निवासी सुमन और उनके पति हरिराम के घर में भी दिवाली पर बेटी के रूप में लक्ष्मी आई। हरिराम ने कहा कि पहले एक बेटा है। बेटी के जन्म से हमारा परिवार दिवाली को सच्चे मायने में ‘लक्ष्मी आगमन’ मान रहा है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का दिखा असर

समय के साथ समाज की सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां बेटी के जन्म को बोझ समझा जाता था, वहीं अब बेटियों को समान और प्यार मिल रहा है।

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे ’बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’, सुकन्या समृद्धि योजना आदि का सकारात्मक असर लोगों की मानसिकता पर पड़ा है। अब बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया जा रहा है। लोग बेटियों के जन्म को भी खुशियों का पर्व मानकर हर्षोल्लास से मना रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस शहर के पास 4 हाउसिंग योजनाएं होंगी लॉन्च, जानिए क्या रहेगी प्लॉट की कीमत
अजमेर
plot in rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 02:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: दीपावली के दिन घर आई ‘लक्ष्मी’, पिता बोले- बेटी के लिए मांगी थी मन्नत, दिवाली पर हुई पूरी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा जिला अध्यक्ष पर जमीन कब्जाने और धमकाने के आरोप, कार्यकर्ताओं ने दी शिकायत

अलवर

भाई दूज पर यात्रियों की भीड़, बसों और ट्रेनों में सीट के लिए करनी पड़ रही मशक्कत

अलवर

जालोर में सरकारी शिक्षक ने अलवर में की आत्महत्या, पत्नी भी है सरकारी अध्यापिका

Indian Railway train cancel train route divert
अलवर

चारों तरफ आस्था का सैलाब, फिजां में गूंज रहे गिरिराज महाराज के जयकारे

अलवर

Good News: राजस्थान में 65.56 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रिक बस प्लांट को मिली मंजूरी, 1200 करोड़ का होगा निवेश

Ghiloth-Industrial-Area-1
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.