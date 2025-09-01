Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: टीवी देखते समय आफत बनकर गिरी बिजली, एक ही परिवार के 8 लोग झुलसे, बच्ची की दर्दनाक मौत

Rajasthan Sky Lighting: तेज बारिश के साथ एक घर में आकाशीय बिजली आफत बनकर गिरी।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Sep 01, 2025

Rajasthan-Sky-Lighting
आकाशीय बिजली। पत्रिका फाइल फोटो

सवाईमाधोपुर। बामनवास उपखण्ड के लाडपुरा गांव में तेज बारिश के साथ एक घर में आकाशीय बिजली आफत बनकर गिरी। बिजली करंट की चपेट में आने से 14 वर्षीय बालिका क्रांति पुत्री इंद्रप्रसाद खारवाल की मौत हो गई। वहीं परिवार के आठ अन्य लोग झुलस गए।

घटना के समय क्रांति अपने परिवार के सदस्यों के साथ कमरे के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर टेलीविजन देख रही थी। तभी मकान की छत पर लगी रेलिंग पर बिजली गिरी। करंट नीचे तक प्रवाहित हो गया। इससे कमरे में रखे कई विद्युत उपकरण फुंक गए और करंट से फर्श पर बैठे सभी लोग झुलस गए।

हालांकि कमरे में लकड़ी के बेड पर बैठे आधा दर्जन लोग करंट की चपेट में नहीं आए। झुलसे आठ लोगों में से पांच को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बामनवास में भर्ती कराया गया, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल को गंगापुरसिटी जिला चिकित्सालय भेजा।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain: राजस्थान के 13 जिलों में आज भारी बारिश का डबल अलर्ट, इन 5 जिलों में स्कूलों की छुट्‌टी
जयपुर
rain in rajasthan

घायलों में ये हैं शामिल

घटना के दौरान घायल हुई बहन गीतांजलि (10), शर्मिला (7) पुत्री इंदरसिंह खारवाल एवं बुआ रेखा (22) पत्नी भोलाराम खारवाल को गंगापुरसिटी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, वहीं राघव (3 माह) पुत्र भोलाराम, राजकुमारी (16) पुत्री गिर्राज खारवाल, अनीता (12) पुत्री गिर्राज खारवाल, उर्मिला (42) पत्नी यालीराम खारवाल एवं दिया (8) पुत्री ज्ञानसिंह खारवाल को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बामनवास में भर्ती कराया।

गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार

रविवार सुबह गंगापुरसिटी के जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद गांव के लोग गमगीन माहौल में क्रांति का अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

आठवीं कक्षा की छात्रा थी मृतका

जानकारी के अनुसार, मृतका क्रांति बाढ़ मोहनपुर के सरकारी विद्यालय की आठवीं कक्षा की छात्रा थी। उसके परिवार में छह भाई-बहन हैं। जिनमें चार बहनें और दो छोटे भाई शामिल हैं। परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर बताया जा रहा है। मां-पिता मजदूरी कर बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के समय तेज मेघगर्जन के साथ बहुत तेज चमक और बिजली गिरने की आवाज आई। जिसे सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। लेकिन मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने का रास्ता ठीक नहीं होने के कारण जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने में काफी दिक्कतें आईं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मानसून मेहरबान, सीजन में 7वीं बार खोले गए इस बड़े बांध के गेट
करौली
Panchana-Dam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 01:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: टीवी देखते समय आफत बनकर गिरी बिजली, एक ही परिवार के 8 लोग झुलसे, बच्ची की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट