Rajasthan: टीवी देखते समय आफत बनकर गिरी बिजली, एक ही परिवार के 8 लोग झुलसे, बच्ची की दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार, मृतका क्रांति बाढ़ मोहनपुर के सरकारी विद्यालय की आठवीं कक्षा की छात्रा थी। उसके परिवार में छह भाई-बहन हैं। जिनमें चार बहनें और दो छोटे भाई शामिल हैं। परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर बताया जा रहा है। मां-पिता मजदूरी कर बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के समय तेज मेघगर्जन के साथ बहुत तेज चमक और बिजली गिरने की आवाज आई। जिसे सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। लेकिन मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने का रास्ता ठीक नहीं होने के कारण जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने में काफी दिक्कतें आईं।