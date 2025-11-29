राजस्थान: नंबर बढ़ाने के बहाने छात्राओं को कमरे में अकेला बुलाता था शिक्षक, लिया गया सख्त एक्शन

अब जांच पूरी होने व जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान ने शिक्षक व कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करते हुए राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय बीकानेर स्थित निदेशक कार्यालय रहेगा।