राजस्थान: नंबर बढ़ाने के बहाने छात्राओं को कमरे में अकेला बुलाता था शिक्षक, लिया गया सख्त एक्शन

Sawai Madhopur News: छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान ने आरोपी शिक्षक व कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है।

सवाई माधोपुर

image

Santosh Trivedi

Nov 29, 2025

bad touch in government school

एआई तस्वीर

Sawai Madhopur News: खण्डार (सवाईमाधोपुर)। राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आरोपी शिक्षक व कार्यवाहक प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

परिजनों ने कर दी शिक्षक की पिटाई

उल्लेखनीय है कि 13 नवंबर को विद्यालय की कक्षा सातवीं की छात्राओं ने वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) अब्दुल मारूफ के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी और बताया कि वह कॉपियों में नंबर बढ़ाने के बहाने कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करता है।

परिजनों को मामला पता चलने पर उन्होंने शिक्षक की पिटाई कर दी थी। इस मामले में ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को तत्काल रिलीव कर एक जांच समिति का भी गठन किया था।

जांच में सही पाई गई शिकायत

जांच टीम के सामने भी छात्राओं ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और गंभीर आरोप लगाए। शिकायत सही पाए जाने पर ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य मुकेश कौशल को एपीओ कर दिया था और उनका मुख्यालय सीडीईओ कार्यालय निर्धारित किया था।

अब जांच पूरी होने व जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान ने शिक्षक व कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करते हुए राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय बीकानेर स्थित निदेशक कार्यालय रहेगा।

29 Nov 2025 06:06 pm

29 Nov 2025 05:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान: नंबर बढ़ाने के बहाने छात्राओं को कमरे में अकेला बुलाता था शिक्षक, लिया गया सख्त एक्शन

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

