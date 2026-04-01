गाइडलाइन तोड़ने वालों पर सख्ती; रणथम्भौर में टाइगर को घेरा, छह गाइड-चालकों पर प्रतिबंध

रणथम्भौर बाघ परियोजना के उपवन संरक्षण मानसिंह ने बताया कि 2 अप्रेल को शाम की पारी में जोन नंबर तीन में पर्यटक भ्रमण के दौरान टाइगर दिखाई दिया। इस दौरान कुछ वाहनों ने बाघ को चारों ओर से घेर लिया। जिससे उसे निकलने का रास्ता नहीं मिला। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। जिसके आधार पर वन विभाग ने जांच की।