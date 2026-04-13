Ranthambore: पहली बार मां बनी बाघिन दुर्गा ने शावकों को सिखाए शिकार के गुर, नजारा देखकर पर्यटक हुए रोमांचित

रणथम्भौर बाघ परियोजना में अप्रेल माह में भी देश विदेशी पर्यटकों की बम्पर आवक हो रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पार्क भ्रमण के लिए आ रहे है और बाघिन भी पर्यटकों को निराश नहीं कर रहे हैं और भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को बाघ बाघिन के जमकर दीदार हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार शाम को रणथम्भौर के जोन तीन में देखने को मिला यहां पर पदमला तालाब के पास पर्यटकों को बाघिन रिद्धी के दीदार हुए। बाघिन का स्वच्छंद विचरण देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस नजारे को कैमरे में कैद किया।