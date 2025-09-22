खुशखबरी: सवाईमाधोपुर से सांवरिया सेठ के लिए रोडवेज शुरू, यात्रियों को मिलेगी सुविधा, जानें टाइम

रोडवेज बस सवाईमाधोपुर से सुबह साढ़े आठ बजे रवाना होकर पहले दौसा के लालसोट पहुंचेगी। फिर वहां से 11 बजे रवाना होकर सवा 12 बजे सवाईमाधोपुर आएगी। इसके बाद सवा 12 बजे यहां से रवाना होगी। यहां से उनियारा, देई, बूंदी, बिजोलिया, चितौड़ होते हुए सांवरिया सेठ रात करीब नौ बजे बस पहुंचेगी और दूसरे दिन सुबह साढ़े नौ बजे बस सांवरिया सेठ से रवाना होकर शाम करीब पांच बजे सवाई माधोपुर पहुंचेगी।