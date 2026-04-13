सवाईमाधोपुर में मकान की तीसरी मंजिल पर मिला छात्र का शव, फैली सनसनी; 15 दिन पहले ही बिहार से आया था

सवाईमाधोपुर। नगर परिषद क्षेत्र के पटेल नगर में किराए के मकान की तीसरी मंजिल पर बिहार निवासी संस्कृत छात्र की आत्महत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राहुल कुमार तिवाड़ी (25) के रूप में हुई है, जो संस्कृत शिक्षा के आचार्य की पढ़ाई के लिए आया था। महज 15 दिन पहले ही उसने पटेल नगर में श्रीबल्लभ शर्मा के मकान में किराएदार के रूप में रहना शुरू किया था। शनिवार देर रात हुई इस घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची।