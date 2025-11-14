चंबल नदी में छोड़े 10 घड़ियाल के बच्चे, जीवित मछली का दिया गया आहार, 9 महीने तक रखी जाएगी निगरानी

वन विभाग के अनुसार, घड़ियाल के बच्चों को चंबल नदी में छोड़ने का समय प्रात: 10 बजे निर्धारित था, किंतु वनमंत्री के समय से पूर्व पहुंचने के कारण उन्हें लगभग साढ़े नौ बजे ही छोड़ दिया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) राजेश गुप्ता, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम), रणथम्भौर बाघ परियोजना डॉ. रामानंद भाकर, क्षेत्रीय वन अधिकारी किशन कुमार सांखला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।