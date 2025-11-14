Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

चंबल नदी में छोड़े 10 घड़ियाल के बच्चे, जीवित मछली का दिया गया आहार, 9 महीने तक रखी जाएगी निगरानी

चंबल अभयारण्य में घड़ियाल संरक्षण की पहल के तहत पांच महीने के 10 घड़ियालों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। सभी पर नौ महीने तक काम करने वाली मॉनिटरिंग डिवाइस लगाई गई है, जिससे उनकी गतिविधियों और शिकार प्रवृत्ति पर नजर रखी जाएगी।

3 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Arvind Rao

Nov 14, 2025

Sawai Madhopur

प्रजनन केंद्र से चंबल नदी में छोड़े 10 घड़ियाल के बच्चे (फोटो- पत्रिका)

सवाईमाधोपुर: राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, पालीघाट में घड़ियालों के संरक्षण और सुरक्षा की दिशा में शुरुआत करते हुए वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने गुरुवार को पांच महीने के 10 घड़ियाल के बच्चों को चंबल नदी में उनके प्राकृतिक आवास में पुन:स्थापित किया।

इस दौरान छोड़े गए सभी घड़ियालों पर एक डिवाइस लगाई गई, जो नौ महीने तक कार्य करेगी। इस दौरान घड़ियाल के हैचरी से प्राकृतिक आवास में जाने के दौरान आने वाली परेशानियों एवं उनके शिकार आदि व्यवहार पर नजर रखी जाएगी।

प्रदेश में वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से ‘रियरिंग फास्ट ट्रैक-हेड स्टार्टिंग’ कार्यक्रम के तहत इन बच्चों को अंडों से बाहर निकलने के बाद संरक्षित किया गया था। इस दौरान कुल 30 घड़ियाल शावकों को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, पालीघाट में बनी हैचरी में रखा गया। फिलहाल, इनमें से 10 को प्रथम चरण में नदी में छोड़ा गया है। शेष को आगामी दिनों में 5-6 दिन के अंतराल पर क्रमवार रूप से छोड़ा जाएगा।

जीवित मछली का दिया गया आहार

चंबल किनारे मादा घड़ियाल के अंडे देने के स्थान से नवजात बच्चों को जन्म के बाद रेस्क्यू कर संरक्षण में लिया गया। उस समय उनकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर थी। सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें अलग-अलग केबिन में रखा गया और जीवित मछली के रूप में प्राकृतिक आहार दिया गया, ताकि वे शिकार की प्रवृत्ति न भूलें। अब उनकी लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर हो गई है।

हर गतिविधि पर रहेगी नजर

वन विभाग की ओर से गुरुवार को 30 में से 10 बच्चों को चंबल नदी में छोड़ा गया। शेष को आगामी दिनों में 5-6 दिन के अंतराल पर क्रमवार रूप से छोड़ा जाएगा। सभी घड़ियालों की निगरानी के लिए उनके शरीर पर विशेष डिवाइस लगाई गई है, जो नौ महीने तक कार्य करेगी।

इस दौरान पानी के भीतर उनकी प्रत्येक गतिविधि पर वन विभाग के अधिकारी नजर रख सकेंगे। वन मंत्री ने चंबल अभयारण्य का अवलोकन कर घड़ियाल संरक्षण, कृत्रिम प्रजनन और वैज्ञानिक रियरिंग तकनीकों की जानकारी ली।

निर्धारित समय से पूर्व हुआ रिलीज

वन विभाग के अनुसार, घड़ियाल के बच्चों को चंबल नदी में छोड़ने का समय प्रात: 10 बजे निर्धारित था, किंतु वनमंत्री के समय से पूर्व पहुंचने के कारण उन्हें लगभग साढ़े नौ बजे ही छोड़ दिया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) राजेश गुप्ता, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम), रणथम्भौर बाघ परियोजना डॉ. रामानंद भाकर, क्षेत्रीय वन अधिकारी किशन कुमार सांखला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

इनका कहना है…

चंबल नदी में दस घड़ियाल के शावकों को छोड़ा गया है। इन सभी पर डिवाइस लगाई गई है। फिलहाल यह देखा जा रहा है कि यह कितना सरवाइव करते हैं और कहां तक जाते हैं। शिकार कर पाते हैं या नहीं। इसके बाद क्रमवार अन्य घड़ियाल के शावक भी छोड़े जाएंगे। इनके ऊपर लगी यह डिवाइस नौ महीने तक कार्य करेगी। तब तक विभाग की ओर से ट्रैक किया जाएगा।
-रामानंद भाकर, डीएफओ, रणथम्भौर बाघ परियोजना

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस जिले में दूध-दवाइयों की दुकानों से पहले खुल जाती हैं शराब की दुकानें, अधिकारी बने मूकदर्शक
बाड़मेर
liquor shops open before milk and medicine shops

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 03:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / चंबल नदी में छोड़े 10 घड़ियाल के बच्चे, जीवित मछली का दिया गया आहार, 9 महीने तक रखी जाएगी निगरानी

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Road News: अटल पथ निर्माण में अतिक्रमण बना बाधा, अफसरों ने चेताया- स्वेच्छा से नहीं हटाया तो होगा सख्त एक्शन

Atal Path
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: रणथम्भौर के बाद यहां बनाया जा रहा दूसरा पर्यटन हब, चंबल में छोड़े जाएंगे नन्हे घड़ियाल

crocodiles
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: दूसरे जिलों-राज्यों में भेजी जा रही बजरी, दिन में भरते हैं, रात के अंधेरे में करते हैं अवैध परिवहन

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: सर्दी की सुस्ती से थमी रबी की बुवाई, तेज धूप ने रोकी रफ्तार

Rabi-Crop
सवाई माधोपुर

Lado Protsahan Scheme : राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा, अब इन छात्राओं को भी मिलेगा लाभ

Lado Protsahan Scheme scope expanded in Rajasthan now private schools girl students will also benefit
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.