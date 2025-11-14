Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

राजस्थान के इस जिले में दूध-दवाइयों की दुकानों से पहले खुल जाती हैं शराब की दुकानें, अधिकारी बने मूकदर्शक

Balotra News: बालोतरा शहर में सुबह के समय भ्रमण करने निकलने पर आप नजर डालेंगे तो दूध, दवाइयों की दुकान नहीं व कम खुली मिलेगी। लेकिन शराब की दुकानें खुली और इनमें शराब बिकती हुई मिलेगी।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 14, 2025

liquor shops open before milk and medicine shops

मार्केटिंग सोसायटी ओवरब्रिज सड़क के नीचे खुली दुकान (फोटो- पत्रिका)

Balotra News: बालोतरा शहर में सुबह के समय भ्रमण करने पर एक चौंकाने वाली स्थिति सामने आती है। शहर में जहां सुबह के समय दूध और दवाइयों की दुकानें कम ही खुली मिलती हैं, वहीं शराब की दुकानें निर्बाध रूप से खुली रहती हैं और इनमें खुलेआम शराब बेची जा रही है।

आबकारी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हर दिन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जागरुक नागरिकों द्वारा शिकायतें करने के बावजूद अधिकारी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

पत्रिका संवाददाता ने गुरुवार सुबह 8 से 9 बजे तक शहर के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया, जिसमें कई दुकानों पर नियमों का खुलेआम उल्लंघन होते पाया गया। सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और शराब के अनियमित उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए शराब दुकानें खोलने और बंद करने का समय निश्चित किया हुआ है।

नियमानुसार शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही हो सकती है। इसके बावजूद शहर में शराब दुकानों का संचालन निर्धारित समय से काफी पहले शुरू हो जाता है।

संवाददाता सुबह 8:11 बजे बीपीएल क्वार्टर स्थित गंदा नाला रोड पर पहुंचा, जहां शराब की दुकान खुली थी और सेल्समैन खुलेआम शराब बेचता नजर आया। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस कच्ची बस्ती में दुकान प्रतिदिन सुबह 7 बजे ही खोल दी जाती है और दर्जनों लोग खरीदारी के लिए पहुंच जाते हैं।

इसके बाद 8:20 बजे संवाददाता गोविंद नगर स्थित रत्नेश्वर महादेव कॉलोनी पहुंचा, जहां मुख्य सड़क पर स्थित शराब की दुकान भी खुली मिली। 8:35 बजे द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर मार्ग पर स्थित दुकान पर भी यही स्थिति देखने को मिली। मार्केटिंग सोसायटी ओवरब्रिज के नीचे वाले मार्ग पर 8:50 बजे पहुंचने पर भी दुकान खुली थी और एक व्यक्ति शराब खरीदता हुआ दिखाई दिया।

लंबे समय से शहर में यही स्थिति बनी हुई है। कई जागरुक नागरिक समय-समय पर अधिकारियों को शिकायतें देकर कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन अधिकारी न तो मौके पर जाते हैं और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई करते हैं। उनकी अनदेखी के कारण शराब कारोबारी बेखौफ होकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे आमजन में गहरा रोष व्याप्त है।

