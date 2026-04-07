Sawai Madhopur New Road: अब पुरानी सड़क पहले खोदी जाएगी, फिर बनेगी नई; सीवर कनेक्शन भी होंगे

इस मुद्दे को राजस्थान पत्रिका ने सड़क निर्माण शुरू होने से पहले 21 फरवरी को उठाया था। इसके बाद सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया था। साथ ही नहर से लेकर उदेई मोड़ तक सड़क का निर्माण पहले करा दिया गया। स्थानीय लोगों की मांग थी कि पहले सड़क की खुदाई कराई जाए। इससे तहसील से लेकर नहर के मुहाने तक िस्थत करीब एक दर्जन कॉलोनियों में पानी भरने से रोका जा सके। इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी गंभीरता से लिया। साथ ही नगरपरिषद ने भी सीवर कनेक्शन के लिए प्रयास शुरू कर दिए। अब सड़क निर्माण के लिए पुरानी रोड खोदने के साथ ही सीवर कनेक्शन भी शुरू कर दिए हैं।