Tonk: बारिश-ओलावृष्टि से 88 गांवों में फसलों को भारी नुकसान, विशेष गिरदावरी के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा लेटर

लगातार वर्षों से खरीफ और रबी सीजन में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और पश्चिमी विक्षोभ के प्रकोप से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। महंगी जुताई, बुवाई और मेहनत के बावजूद फसलें नष्ट होने से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। टोंक जिले में रबी सीजन में चना, गेहूं, जौ और सरसों की फसलें ओलावृष्टि और अंधड़ से चौपट हो गईं। खरीफ सीजन में भी अतिवृष्टि के कारण शत-प्रतिशत फसलें नष्ट हो गईं। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा की प्रीमियम जमा करवाने के बावजूद मुआवजा राशि समय पर नहीं मिल रही है।