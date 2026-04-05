Rajasthan Cyber ​​Fraud: जल्दी अमीर बनने की चाह, पढ़ाई की उम्र में चुना अपराध का रास्ता; 90 लाख रुपए ठगे

टोंक। पुलिस की डीएसटी ने ऑपरेशन हंटर के तहत साइबर ठगी के मामले में 90 लाख रुपए के फ्रॉड का खुलासा किया है। टीम ने मामले में पुरानी टोंक क्षेत्र से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल पर फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे और 100 से ज्यादा फर्जी सिम का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से पासबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई मोबाइल और दो महंगी पावर बाइक जब्त की है।