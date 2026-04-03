टोंक में बीसलपुर दह पर बनेगा झूलता ब्रिज, 99 करोड़ आएगी लागत; श्रद्धालु-पर्यटकों को होगा बड़ा फायदा

Suspension Bridge In Bisalpur Dam: टोंक राजमहल। बीसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम स्थित पवित्र दह पर प्रस्तावित 99 करोड़ रुपए की लागत वाले झूलते (सस्पेंशन) ब्रिज के निर्माण की तैयारियां तेज हो गई है। निर्माण कंपनी ने साइट तक सामग्री पहुंचाने के लिए दह किनारे कच्ची सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।