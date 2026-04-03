खुशखबरी: टोंक डिपो को मिली रोडवेज की 4 नई बस, जयपुर-कोटा-चित्तौड़गढ़ तक सफर होगा आसान

डिपो के मुख्य प्रबंधक पवन कुमार मीणा ने बताया कि चार नई बसों के शामिल होने से टोंक डिपो की कुल बस संख्या 64 से बढ़कर 68 हो गई है। इससे डिपो की संचालन क्षमता में वृद्धि होगी और रूट प्रबंधन बेहतर हो सकेगा। मुख्य प्रबंधक के अनुसार, जल्द ही 9 और बसें मिलने की संभावना है, जिससे रोजाना के संचालन लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। नई बसों का संचालन “स्टार लाइन” के रूप में किया जा रहा है, जो बेहतर सुविधाओं के लिए जानी जाती हैं।