Road News: 2 साल में भी पूरी नहीं हुई 11KM लंबी सड़क, ठेकेदार पर पेनल्टी के बावजूद काम की रफ्तार धीमी

सरकार ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण की स्वीकृति दी थी। यह मार्ग चौथ माता मंदिर तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन निर्माण शुरू होने के बाद पुरानी सड़क उखाड़ दी गई और नई सड़क समय पर तैयार नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप यह मार्ग राहत की बजाय मुसीबत का कारण बन गया है।