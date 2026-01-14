Rajasthan Roadways: राजस्थान के इस जिले को 13 नई रोडवेज बसों की सौगात जल्द, यात्रियों को मिलेगी राहत

सवाईमाधोपुर। लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे सवाईमाधोपुर रोडवेज डिपो को अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जयपुर मुख्यालय से 13 नई बसें जल्द ही डिपो को आवंटित की जाएंगी। इससे न केवल रोडवेज बेड़े की संख्या बढ़ेगी, बल्कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को सीट के लिए होने वाली मारामारी से भी राहत मिलेगी। नई बसों के आने से यात्रियों का सफर अधिक आरामदायक होगा और डिपो की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।