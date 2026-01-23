23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: बरनाला तहसील के तहसीलदार निलंबित, जानिए वजह

सवाई माधोपुर/बाटोदा। बरनाला तहसील के तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि गुप्ता के विरुद्ध विभागीय जांच कार्रवाई प्रस्तावित है। इसके चलते राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें निलंबित किया गया [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 23, 2026

Board of Revenue for Rajasthan

Photo- Patrika

सवाई माधोपुर/बाटोदा। बरनाला तहसील के तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि गुप्ता के विरुद्ध विभागीय जांच कार्रवाई प्रस्तावित है। इसके चलते राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता का मुख्यालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर रहेगा। इधर, उनके निलंबन से खाली हुए पद पर राकेश मीणा को बरनाला तहसील का नया तहसीलदार नियुक्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार, कुछ महीनों पूर्व तहसील कार्यालय के एक बाबू को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

इसी प्रकरण के साथ-साथ अनियमितताओं एवं प्रस्तावित विभागीय जांच कार्रवाई को तहसीलदार के निलंबन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

इधर खण्डार तहसील क्षेत्र के पटवारी एवं गिरदावरों ने तहसीलदार के खिलाफ अनियमितता, बेवजह वेतन कटौती एवं धमकियां देने के आरोप लगाते हुए गुरुवार को उपखंड अधिकारी वर्षा मीना को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पटवारी व गिरदावरों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन भी किया।

ज्ञापन में गिरदावर–पटवारियों ने आरोप लगाया कि तहसीलदार द्वारा आए दिन जेल में बंद कराने, एसीआर खराब करने, चार्जशीट देने जैसी धमकियां दी जाती हैं तथा बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के वेतन काटा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Alwar News: उम्रकैद की सजा काट रहे प्रिया सेठ व हनुमान प्रसाद की आज बड़ौदामेव में शादी 
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 04:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाई माधोपुर: बरनाला तहसील के तहसीलदार निलंबित, जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sawai Madhopur: युवक की संदिग्ध मौत के बाद थाने के बाहर फूटा आक्रोश, जहर देकर हत्या का आरोप; गिरफ्तारी की मांग पर धरना-प्रदर्शन

Chauth ka Barwara police station
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में भारी बवाल: डूंगरी बांध के विरोध में जुटे ग्रामीण, पुलिस पर किया पथराव; हाईवे बना छावनी

सवाई माधोपुर

Rajasthan Govt Project: राजस्थान में 4058 करोड़ की परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, इन जिलों के 1256 गांवों को मिलेगा पानी

Isarda Drinking Water Project (1)
सवाई माधोपुर

Dance Viral Video: किरोड़ी लाल मीणा ने विदेशी पर्यटकों के साथ किया धमाकेदार डांस, देखें वायरल वीडियो

Kirodilal Meena Dance Video
सवाई माधोपुर

रणथंभौर में थमीं सैलानियों की सांसें, आमने-सामने आए बाघ और बाघिन

सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.