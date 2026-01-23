सवाई माधोपुर: बरनाला तहसील के तहसीलदार निलंबित, जानिए वजह

सवाई माधोपुर/बाटोदा। बरनाला तहसील के तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि गुप्ता के विरुद्ध विभागीय जांच कार्रवाई प्रस्तावित है। इसके चलते राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है।