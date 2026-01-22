Sawai Madhopur: युवक की संदिग्ध मौत के बाद थाने के बाहर फूटा आक्रोश, जहर देकर हत्या का आरोप; गिरफ्तारी की मांग पर धरना-प्रदर्शन

घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा के बाहर एकत्र हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। जानकारी के अनुसार लोकेश गुर्जर बलरिया ग्राम के पास स्थित एक पहाड़ी पर बेहोशी की हालत में मिला। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चौथ का बरवाड़ा लेकर पहुंचे। वहां से हालत गंभीर होने पर उसे सवाई माधोपुर रैफर किया गया।