सवाई माधोपुर

रणथम्भौर दुर्ग पर बाघ गणेश ने की चहल कदमी, दांये कंधे पर नजर आ रही गांठ, जानिए ‘मछली’ से क्या है कनेक्शन

रणथम्भौर दुर्ग में बाघ गणेश (टी-120) की मौजूदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में उसका वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह दुर्ग परिसर में टहलता नजर आ रहा है।

सवाई माधोपुर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

Aug 19, 2025

बाघ टी-120 
Photo- Patrika

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर दुर्ग में बाघ गणेश यानी टी-120 ने चहल कदमी की। इस दौरान फिर से बाघ गणेश का वीडियो वायरल हुआ। वन्यजीव प्रेमियों ने दावा कि बाघ के दांये कंधे के पास करीब डेढ माह पहले नजर आई गुमट या गांठ अब बड़ी हो गई है। हालांकि वनविभाग ने इस बात को खारिज किया और जल्द ही इसके वीडियो और फोटो पर देहरादून की टीम के साथ बातचीत की बात कही।

वन विभाग ने बताया कि रणथम्भौर दुर्ग पर सोमवार को बाघ ने मूवमेंट किया था। इस दौरान किसी ने बाघ की वीडियो बनाकर डाली और दांये कंधे के पास हो रही गांठ के बढ़ने का दावा किया। इस पर वनविभाग ने इस प्रकार की कोई समस्या से इंकार किया।

वन विभाग का कहना है कि दांये कंधे पर नजर आ रही यह गांठ पूर्व में देखी गई जितनी ही है। इसमें कोई अंतर नहीं है। बाघ को चलने-फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि वन अधिकारियों ने वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ होने वाली वीसी में इसके वीडियो और फोटो उन्हें दिखाने की बात कही। ताकि बाघ को होने वाली किसी परेशानी से बचा जा सके।

बाघिन मछली की वंशबेल है बाघ गणेश

बाघ गणेश यानी टी-120 रणथम्भौर की बाघिन टी-63 की संतान है। वहीं बाघिन टी-63, बाघिन कृष्णा यानी टी-19 की संतान है। बाघिन कृष्णा मछली यानी टी-16 की संतान है। ऐसे में बाघ गणेश मछली के परिवार से ताल्लुक रखता है। बाघ की उम्र करीब सात साल है।

बाघ गणेश का आज किसी ने वीडियो भेजा है। फिलहाल बाघ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर आगामी वीसी में हम वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ फोटो और वीडियो दिखाकर चर्चा करेंगे। यदि कुछ होता है तो निर्णय लिया जाएगा।
रामानंद भाकर, डीएफओ, वनविभाग

इनका कहना है….

मई के माह से ही बाघ के दांये कंधे पर गांठ देखी जा रही है। तीन-चार महीने से यह उतनी ही है। यदि बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती तो इसकी जांच करवाएंगे। विभाग ने इसे आज तक ट्रेंकुलाइज भी नहीं किया है।
अनूप के आर, सीसीएफ, रणथम्भौर बाघ परियोजना

Published on:

19 Aug 2025 05:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / रणथम्भौर दुर्ग पर बाघ गणेश ने की चहल कदमी, दांये कंधे पर नजर आ रही गांठ, जानिए ‘मछली’ से क्या है कनेक्शन

