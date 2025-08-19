रणथम्भौर दुर्ग पर बाघ गणेश ने की चहल कदमी, दांये कंधे पर नजर आ रही गांठ, जानिए ‘मछली’ से क्या है कनेक्शन

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर दुर्ग में बाघ गणेश यानी टी-120 ने चहल कदमी की। इस दौरान फिर से बाघ गणेश का वीडियो वायरल हुआ। वन्यजीव प्रेमियों ने दावा कि बाघ के दांये कंधे के पास करीब डेढ माह पहले नजर आई गुमट या गांठ अब बड़ी हो गई है। हालांकि वनविभाग ने इस बात को खारिज किया और जल्द ही इसके वीडियो और फोटो पर देहरादून की टीम के साथ बातचीत की बात कही।