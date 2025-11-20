Ranthambore: त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर फिर आया बाघ, 10 मिनट तक चहलकदमी करता रहा बाघिन सुल्ताना का बेटा

सवाईमाधोपुर। युवा बाघ-बाघिनों का रणथम्भौर के जंगल से निकलकर रणथम्भौर रोड पर आने का सिलसिला फिर से शुरू हाे गया है। बुधवार को सुबह करीब नौ बजे के करीब बाघिन टी-107 यानि सुल्ताना का बेटा यानि युवा बाघ त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर आ गया।