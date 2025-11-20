Ranthambore: त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर फिर आया बाघ, 10 मिनट तक चहलकदमी करता रहा बाघिन सुल्ताना का बेटा

त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आया युवा बाघ। फोटो: पत्रिका
सवाईमाधोपुर। युवा बाघ-बाघिनों का रणथम्भौर के जंगल से निकलकर रणथम्भौर रोड पर आने का सिलसिला फिर से शुरू हाे गया है। बुधवार को सुबह करीब नौ बजे के करीब बाघिन टी-107 यानि सुल्ताना का बेटा यानि युवा बाघ त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर आ गया।
बाघ ने गौमुखी से आडा बालाजी के बीच करीब दस मिनट तक चहलकदमी की। इससे मार्ग के दोनों और वाहनों की कतार लग गई। इसके साथ ही त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी बाघ के दीदार हो गए।
हालांकि कुछ देर के बाद इस युवा बाघ का रुख फिर से जंगल की ओर हो गया। इससे वन अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। गौरतलब है कि मंगलवार शाम को बाघिन सुल्ताना भी गणेश मंदिर मार्ग पर नजर आई थी।
