डिजिटल अरेस्ट कांड: पकड़े गए ठग ने कबूला, चाचा और चचेरे भाई करवाते थे ऐसा काम

मलारनाडूंगर। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट, फर्जी टेक्स्ट मैसेज तथा अन्य माध्यमों से अनजान लोगों से ठगी करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ठगी के एक आरोपी के चाचा व दो पुत्रों को भी नामजद करते हुए साइबर ठगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मेघराज (35) पुत्र रामधन मीना निवासी दिवाड़ा व आमिल (19) पुत्र अरसद खान निवासी मलारना डूंगर है।