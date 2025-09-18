डिजिटल अरेस्ट कांड: पकड़े गए ठग ने कबूला, चाचा और चचेरे भाई करवाते थे ऐसा काम

मलारनाडूंगर। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट, फर्जी टेक्स्ट मैसेज तथा अन्य माध्यमों से अनजान लोगों से ठगी करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ठगी के एक आरोपी के चाचा व दो पुत्रों को भी नामजद करते हुए साइबर ठगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मेघराज (35) पुत्र रामधन मीना निवासी दिवाड़ा व आमिल (19) पुत्र अरसद खान निवासी मलारना डूंगर है।
थानाधिकारी जितेंद्र कुमार सोलंकी ने बताया कि साइबर ठगी के लिए किराए पर बैंक खाता उपलब्ध करवाने तथा कमीशन पर ठगी के आरोपियों की धरपकड़ के दौरान दिवाड़ा गांव से मेघराज मीना को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चाचा कमलेश पुत्र धारा सिंह मीना व चाचा का पुत्र दिलीप कुमार व मक्खन मीना उससे कमीशन पर ठगी का काम करवाते हैं। उसके फोन-पे पर तथा नकद राशि भी देते हैं।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो एंड्रॉइड मोबाइल फोन, एक आईफोन, चार बैंक पासबुक, तीन चेकबुक, छ: एटीएम कार्ड मिले हैं। यह सभी दस्तावेज व मोबाइल उक्त आरोपियों के हैं। उक्त आरोपियों के खातों में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की लेनदेन हुई है। पुलिस ने मेघराज सहित चाचा कमलेश मीना, चचेरे भाई दिलीप कुमार व मक्खन मीना के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की है।
इसी तरह साइबर ठगों को किराए पर बैंक खाता देने के आरोप में आमिल खान निवासी मलारना डूंगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैंक खाते में लगभग 15 लाख रुपये की संदिग्ध राशि का लेनदेन हुआ है। इसमें कितनी राशि ठगी से अर्जित की गई है, इसकी जांच की जाएगी। वहीं दिवाड़ा गांव के साइबर ठग गांव में आलीशान मकान बना रहे हैं। पुलिस इसकी भी जांच करेगी।