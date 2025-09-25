Rajasthan: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को दी दर्दनाक मौत, ऐसे हुआ खुलासा तो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Wife Killed Husband For Lover: न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 ने हत्या के एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक संख्या-2 घनश्याम सिंह ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त व परिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें व बहस सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पप्पू पुत्र किशनलाल व उगन्ता पत्नी रामभजन दोनों निवासी कोचर डूंगर पट्टी अमावरा, थाना बामनवास को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 201/34 के तहत दोषसिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास व प्रत्येक को डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।