Sawai Madhopur: सोने का लॉकेट लूटने के ​लिए महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला, क्षेत्र में फैली सनसनी

घायल महिला को जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि महिला अनिता पत्नी रमेश गांव के पास खेत पर दोपहर एक बजे अमरूदों के पौधों की गुड़ाई कर रही थी। इस दौरान उसकी बेटी शिमला भी वहां थी। बेटी पास स्थित घर पर चली गई और महिला को खेत पर अकेला देख अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। महिला के दोनों कानों से झुमकेदार कुंडल लूट लिए, जिससे उसके कान कट गए।