दर्दनाक हादसा: नदी में नहाते समय बहा युवक, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, परिवार के लोगों एवं गांव के लोगों को सूचना मिलने के साथ ही ग्रामीणों का जमावड़ा हो गया। युवक की तलाश को लेकर प्रशासन की ओर से सिविल डिफेंस को बुलाया गया है, लेकिन डिडायच बनारस रपट पर पानी आने तथा रपट टूटी होने के कारण सिविल डिफेंस की टीम बौंली होकर लंबा चक्कर लगाकर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम की ओर से युवक की तलाश की जा रही है।