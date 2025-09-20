स्टेशन परिसर के पार्क में निकला 15 फीट का अजगर, पकड़ने पहुंचे स्नेक कैचर को किया घायल

Python Rescue :मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत आन वाले बुधनी रेलवे स्टेशन परिसर से सटे पार्क में एक विशाल अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा अजगहर दिखाई देने की सूचना सर्पमित्र (स्नेक कैचर) को दी गई । सूचना पर पहुंचे सर्प मित्र अशोक पारे पर रेस्क्यू के दौरान अजगर ने जोरदार हमला कर दिया, जिससे वे भी घायल हो गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।