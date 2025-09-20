Patrika LogoSwitch to English

सीहोर

स्टेशन परिसर के पार्क में निकला 15 फीट का अजगर, पकड़ने पहुंचे स्नेक कैचर को किया घायल

Python Rescue : स्टेशन परिसर पार्क में 15 फीट लंबा विशाल अजगर निकलने से मचा हड़कंप। रेस्क्यू के दौरान स्नेक कैचर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। स्नेक कैचर को अस्पताल में इलाज जारी है।

सीहोर

Faiz Mubarak

Sep 20, 2025

Python Rescue
15 फीट के अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन (Photo Source- Patrika)

Python Rescue :मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत आन वाले बुधनी रेलवे स्टेशन परिसर से सटे पार्क में एक विशाल अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा अजगहर दिखाई देने की सूचना सर्पमित्र (स्नेक कैचर) को दी गई । सूचना पर पहुंचे सर्प मित्र अशोक पारे पर रेस्क्यू के दौरान अजगर ने जोरदार हमला कर दिया, जिससे वे भी घायल हो गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ये सनसनीखेज मामला शुक्रवार रात का बताया जा रहा है। अजगर निकलने की सूचना मिलने पर सर्प मित्र अशोक पारे पहुंचे थे। स्थानीय लोगों की सहायता से विशाल अजगर को काबू में करने के दौरान अजगर ने सर्प मित्र अशोक पांडे के हाथ पर काटकर उन्हें घायल कर दिया। जख्मी होने के बाद भी हिम्मत जुटाते हुए जैसे तैसे बमुश्किल अजगर को काबू में करके बोरी में बंद कर लिया।

ऐसे किया गया अजगर का रेस्क्यू

अजगर को हमलो को बैद घायल सर्प मित्र अशोक पारे को स्थानीय लोग सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी वन विभाग के वरिष्ठ आधिकारियों को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचकर सर्प मित्र अशोक पांडे का हालचाल जान रहे हैं।

Published on:

20 Sept 2025 11:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / स्टेशन परिसर के पार्क में निकला 15 फीट का अजगर, पकड़ने पहुंचे स्नेक कैचर को किया घायल

