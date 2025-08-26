Patrika LogoSwitch to English

सीहोर

57.62 करोड़ से बनेंगी ’32 नई सड़कें’, 30 हजार लोगों को होगी आसानी

MP News: सड़क बनाने की डिमांड पर पीडब्ल्यूडी ने सड़कों का प्राथमिक प्राक्कलन बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है।

सीहोर

Astha Awasthi

Aug 26, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: विकासखंड आष्टा में 57.62 करोड़ रुपए की लागत से 32 सड़कों का निर्माण होग। यह सड़क बनने के बाद करीब 30 हजार से अधिक लोगों की आवाजाही आसान होगी। वह अभी जिस परेशानी से जूझ रहे वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। विधायक गोपालसिंह इंजीनियर की तरफ से की गई सड़क बनाने की डिमांड पर पीडब्ल्यूडी ने सड़कों का प्राथमिक प्राक्कलन बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही स्वीकृति मिलने के बाद सड़क निर्माण कार्य धरातल पर होता देखने मिलेगा।

पक्की सड़क बनाने की मांग

32 जगह कच्चा मार्ग होने से लोग सर्दी, गर्मी के मौसम में चल लेते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कीचड़ की स्थिति बनने से काफी दिक्कत होती है। कीचड़ में गिरते-उठते हुए सफर करने मजबूर होना पड़ता है। इसे देखते हुए लोग लंबे समय से अधिकारी, जनप्रतिनिधियों से पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं।

विधायक गोपालसिंह को भी इसे लेकर ज्ञापन, आवेदन किया गया। विधायक की तरफ से इन मार्गों को लेकर पीडब्ल्यूडी को अवगत कराया। पीडब्लयूडी ने मार्गों की लंबाई और कितना खर्च आएगा उसका प्राथमिक स्टीमेट बनाकर वरिष्ठ कार्यालय भेज दिया है।

विधायक की तरफ से सड़क बनाने की डिमांड मिली है। उसके आधार पर 32 मार्गों पर सड़क बनाने का प्राथमिक प्राक्कलन बनाकर वरिष्ठ कार्यालय भेजा है। स्वीकृति मिलते ही काम चालू होगा।- अनमोल मिश्रा, एसडीओ पीडब्ल्यूडी आष्टा

इन जगहों पर बनेगी सड़क (नोट: लंबाई किलोमीटर में है।)

कुर्ली कलां से नानजीपुरा- 2.80

ग्वाली से उर्ली- 5.20

नानजीपुरा से बरखेड़ी- 3.0

कुर्ली कलां से बरछापुरा- 4.60

मेहतवाड़ा खेड़ापुरा से झिकड़ी- 3.80

लौरास कलां से चक्की जोड़- 2.10

मोरूखेड़ी कन्नौद से खेकाखेड़ी- 4.0

मिट्ठुपुरा से गुराड़िया- 1.20

सेवदा से डूका- 7.0

चाचरसी से बादलपुरा- 2.10

आरोलिया से टिगरिया- 4.0

निपानिया कलां से हुसैनपुरखेड़ी- 6.70

किल्लौद से छापर- 3.0

लसूड़िया सूखा से निपानिया- 6.0

खजूरिया कासम से कोटियानाला- 4.60

कोठरी से रामनगर, ढाबला राय- 14.0

कासमपुरा स्कूल से सामरदा- 1.40

मोरूखेड़ी से देवनखेड़ी- 3.0

कोठरी से कचनारिया- 5.0

चुपाड़िया से निपानिया- 6.0

भूपोड़ से भंवरा- 2.80

निपानिया सावखेड़ी से चुपाड़िया- 5.50

नौगांव से कादाखेड़ी- 4.90

आमला मज्जू से पांचापुरा- 5.50

बमूलिया रायमल से टोलकाखेड़ा- 3.10

बीसूखेड़ी से बावड़िया कांकड़- 2.30

धुराड़ा से सामरी बौंदा- 2.30

बैजनाथ से कुरावर- 4.40

खजूरिया से दरखेड़ा 3.80

गुराड़िया कलां से अमरपुरा- 2.10

रसूलपुरा से उछालाखेड़ी- 3.0

सेमनरी से ब्रम्हकुमारी- 0.50

ग्रामीणों ने दिया था धरना

जिन जगहों पर यह सड़क बनना उनमें भूपोड़ और मेहतवाड़ा का खेड़ापुरा का गांव भी शामिल है। इन गांव के लोगों ने पिछले दिनों आष्टा आकर विधायक को ज्ञापन तक दिया था। खेड़ापुरा के लोगों ने तो धरना देकर रैली तक निकाली और जावर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को शिकायत दर्ज कराई थी। उनके लिए राहत भरी खबर है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उनको जल्द ही पक्की सड़कों पर चलने की सौगात मिलेगी।

विधायक की तरफ से सड़क बनाने की डिमांड मिली है। उसके आधार पर 32 मार्गों पर सड़क बनाने का प्राथमिक प्राक्कलन बनाकर वरिष्ठ कार्यालय भेजा है। स्वीकृति मिलते ही काम चालू होगा।- अनमोल मिश्रा, एसडीओ पीडब्ल्यूडी आष्टा

