57.62 करोड़ से बनेंगी ’32 नई सड़कें’, 30 हजार लोगों को होगी आसानी

MP News: विकासखंड आष्टा में 57.62 करोड़ रुपए की लागत से 32 सड़कों का निर्माण होग। यह सड़क बनने के बाद करीब 30 हजार से अधिक लोगों की आवाजाही आसान होगी। वह अभी जिस परेशानी से जूझ रहे वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। विधायक गोपालसिंह इंजीनियर की तरफ से की गई सड़क बनाने की डिमांड पर पीडब्ल्यूडी ने सड़कों का प्राथमिक प्राक्कलन बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही स्वीकृति मिलने के बाद सड़क निर्माण कार्य धरातल पर होता देखने मिलेगा।