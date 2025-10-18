एमपी में गेहूं की कीमत पर सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों को सरकार की सौगात

Wheat Price- मध्यप्रदेश में धनतेरस के शुभ अवसर पर किसानों को अनेक सौगातें दी गईं। सीएम मोहन यादव दिनभर किसानों के बीच रहे। वे राजधानी भोपाल से लेकर कई जिलों में आयोजित किसान सम्मेलनों में शामिल हुए। सीहोर जिले के बिलकिसगंज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने किसानों को 118 करोड़ 41 लाख रूपए की राहत राशि अंतरित की। उन्होंने जिले के 69 करोड़ 38 लाख 36 हजार रूपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन भी किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने गेहूं की कीमत पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जाएगा।