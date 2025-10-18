Patrika LogoSwitch to English

सीहोर

एमपी में गेहूं की कीमत पर सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों को सरकार की सौगात

Wheat Price- मध्यप्रदेश में धनतेरस के शुभ अवसर पर किसानों को अनेक सौगातें दी गईं। सीएम मोहन यादव दिनभर किसानों के बीच रहे।

2 min read

सीहोर

image

deepak deewan

Oct 18, 2025

CM's big announcement for wheat farmers in MP

CM's big announcement for wheat farmers in MP

Wheat Price- मध्यप्रदेश में धनतेरस के शुभ अवसर पर किसानों को अनेक सौगातें दी गईं। सीएम मोहन यादव दिनभर किसानों के बीच रहे। वे राजधानी भोपाल से लेकर कई जिलों में आयोजित किसान सम्मेलनों में शामिल हुए। सीहोर जिले के बिलकिसगंज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने किसानों को 118 करोड़ 41 लाख रूपए की राहत राशि अंतरित की। उन्होंने जिले के 69 करोड़ 38 लाख 36 हजार रूपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन भी किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने गेहूं की कीमत पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जाएगा।

शनिवार को सीहोर जिले के 2,05,977 किसानों के बैंक खातों में पीला मोजेक, कीट व्याधि और अतिवृष्टि से हुई सोयाबीन फसल क्षति की राहत राशि डाली गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां कहा कि किसानों को अभी राहत राशि दी जा रही है और बीमा राशि मिलना बाकी है। राज्य सरकार की नीति है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले। इसके लिए सरकार फसलों का समर्थन मूल्य भी लगातार बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने सोयाबीन किसानों के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भावांतर योजना के बारे में भी बताया।

सरकार 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार सोयाबीन किसानों को भी फसल का उचित दाम दिला रही है। अब कोदो-कुटकी भी सरकार खरीद रही है। उन्होंने राज्य के गेहूं उत्पादन किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अगले वर्ष 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी।

राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को खुशहाल बनाने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्री वर्मा के अनुरोध पर कोलार मेजर लिफ्ट परियोजना में इछावर क्षेत्र के बिलकिसगंज सहित 44 ग्रामों को शामिल करने की घोषणा की।

18 Oct 2025 09:04 pm

18 Oct 2025 09:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / एमपी में गेहूं की कीमत पर सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों को सरकार की सौगात

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

