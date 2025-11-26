रटा रटाया जवाब सुनकर भड़के कलेक्टर साहब! कहा- यही रवैया रहा तो……

कलेक्टर ने एसआइआर की प्रगति की समीक्षा के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की विधानसभा वार जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि ड्राट रोल की तैयारी समय सीमा में पूरी होनी चाहिए। उन्होंने सभी बीएलओ एवं संबंधित अमले को त्रुटियों का त्वरित सुधार करने पर जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसर फील्ड में नियमित मॉनिटरिंग करें, निर्धारित समयसीमा में शत-प्रतिशत पूर्ण करें। उन्होंने यह भी कहा कि ड्राट रोल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।