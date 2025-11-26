रटा रटाया जवाब सुनकर भड़के कलेक्टर साहब! कहा- यही रवैया रहा तो……

Collector Balaguru angry over budni revenue staff laziness (फोटो-social media)
Collector Action: समय सीमा (टीएल) बैठक सोमवार को में भू-अर्जन के लंबित मामलों को लेकर सीहोर कलेक्टर बालागुरु बुदनी के राजस्व अमले पर काफी नाराज हुए। हालांकि, टीएम में बुदनी एसडीएम दिनेश सिंह तोमर नहीं थे, लेकिन कलेक्टर ने तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई।
दरअसल, बुदनी में एनएचएआई और रेलवे का काम चल रहा है, कलेक्टर लंबे समय से भूमि आवंटन और मुआवजा वितरण का कार्य जल्द करने पर जोर दे रहे हैं। हर टीएल में इस पर चर्चा होती है और बुदनी के अफसर सात दिन में कार्य पूर्ण करने की बात कहते हैं। (MP News)
सोमवार को एक बार फिर से कलेक्टर बालागुरु के. को वही रटा रटाया जवाब मिला तो नाराज हो गए। कलेक्टर ने फटकार लगाते हुए कहा कि तुम बार-बार एक ही बात कहते हो, यदि यही रवैया रहता तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। कलेक्टर ने सत लहजे में जल्द भू-अर्जन के प्रकरणों का निराकरण करने के आदेश दिए हैं। टीएल में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के अफसर भी जुटे थे, कलेक्टर ने इन्हें भी आड़े हाथ लिया।
राजस्व अमले ने भू-अर्जन के बाद किसानों के कब्जे हटाकर रेलवे को जो जमीन दी है, उस पर अभी तक निर्माण कार्य शुरु नहीं किया गया है, कलेक्टर ने कहा आप काम नहीं कर रहे हैं, किसान फिर से कब्जा कर लेंगे, एक बार जमीन खाली कराकर आपको दे दी, आप काम शुरु कराइए। बैठक में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत, एसडीएम तन्मय वर्मा, एसडीएम स्वाति मिश्रा आदि मौजूद थीं।
कलेक्टर ने एसआइआर की प्रगति की समीक्षा के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की विधानसभा वार जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि ड्राट रोल की तैयारी समय सीमा में पूरी होनी चाहिए। उन्होंने सभी बीएलओ एवं संबंधित अमले को त्रुटियों का त्वरित सुधार करने पर जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसर फील्ड में नियमित मॉनिटरिंग करें, निर्धारित समयसीमा में शत-प्रतिशत पूर्ण करें। उन्होंने यह भी कहा कि ड्राट रोल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
कलेक्टर बालागुरु के ने जिले में खाद वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि खाद के लिए किसानों को कतई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कृषि, सहकारिता और मार्कफेड के अधिकारियों को स्टॉक की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और मांग के अनुरुप आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने खाद्यान्न वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान जिले में खाद्यान्न वितरण एवं पात्रता पर्ची के सत्यापन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवीन पात्रता पर्ची प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी कार्यवाही प्राथमिकता से करें, ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभनिर्वाध रूप से मिल सके। साथ ही कलेक्टर ने अधिकारियों को संदिग्ध हितग्राहियों का फील्ड-लेवल सत्यापन कर अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अपात्र लोगों के नाम बने रहने से वास्तविक जरुरतमंदों को नुकसान होता है।
बड़ी खबरेंView All
सीहोर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग