सीहोर

रटा रटाया जवाब सुनकर भड़के कलेक्टर साहब! कहा- यही रवैया रहा तो……

MP News: समय सीमा बैठक में भू-अर्जन की धीमी प्रगति पर सीहोर के कलेक्टर बालागुरु भड़क गए। बार-बार एक ही जवाब सुनकर चेतावनी दी।

सीहोर

image

Akash Dewani

Nov 26, 2025

collector action land acquisition sehore budni meeting mp news

Collector Balaguru angry over budni revenue staff laziness (फोटो-social media)

Collector Action: समय सीमा (टीएल) बैठक सोमवार को में भू-अर्जन के लंबित मामलों को लेकर सीहोर कलेक्टर बालागुरु बुदनी के राजस्व अमले पर काफी नाराज हुए। हालांकि, टीएम में बुदनी एसडीएम दिनेश सिंह तोमर नहीं थे, लेकिन कलेक्टर ने तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई।

दरअसल, बुदनी में एनएचएआई और रेलवे का काम चल रहा है, कलेक्टर लंबे समय से भूमि आवंटन और मुआवजा वितरण का कार्य जल्द करने पर जोर दे रहे हैं। हर टीएल में इस पर चर्चा होती है और बुदनी के अफसर सात दिन में कार्य पूर्ण करने की बात कहते हैं। (MP News)

रटा रटाया जवाब सुनकर भड़के कलेक्टर

सोमवार को एक बार फिर से कलेक्टर बालागुरु के. को वही रटा रटाया जवाब मिला तो नाराज हो गए। कलेक्टर ने फटकार लगाते हुए कहा कि तुम बार-बार एक ही बात कहते हो, यदि यही रवैया रहता तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। कलेक्टर ने सत लहजे में जल्द भू-अर्जन के प्रकरणों का निराकरण करने के आदेश दिए हैं। टीएल में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के अफसर भी जुटे थे, कलेक्टर ने इन्हें भी आड़े हाथ लिया।

कलेक्टर ने राजस्व अमले को भी लगाई फटकार

राजस्व अमले ने भू-अर्जन के बाद किसानों के कब्जे हटाकर रेलवे को जो जमीन दी है, उस पर अभी तक निर्माण कार्य शुरु नहीं किया गया है, कलेक्टर ने कहा आप काम नहीं कर रहे हैं, किसान फिर से कब्जा कर लेंगे, एक बार जमीन खाली कराकर आपको दे दी, आप काम शुरु कराइए। बैठक में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत, एसडीएम तन्मय वर्मा, एसडीएम स्वाति मिश्रा आदि मौजूद थीं।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण में तेजी लाएं

कलेक्टर ने एसआइआर की प्रगति की समीक्षा के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की विधानसभा वार जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि ड्राट रोल की तैयारी समय सीमा में पूरी होनी चाहिए। उन्होंने सभी बीएलओ एवं संबंधित अमले को त्रुटियों का त्वरित सुधार करने पर जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसर फील्ड में नियमित मॉनिटरिंग करें, निर्धारित समयसीमा में शत-प्रतिशत पूर्ण करें। उन्होंने यह भी कहा कि ड्राट रोल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

पात्रता पर्ची प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की इ-केवायसी

कलेक्टर बालागुरु के ने जिले में खाद वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि खाद के लिए किसानों को कतई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कृषि, सहकारिता और मार्कफेड के अधिकारियों को स्टॉक की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और मांग के अनुरुप आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने खा‌द्यान्न वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान जिले में खा‌द्यान्न वितरण एवं पात्रता पर्ची के सत्यापन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवीन पात्रता पर्ची प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी कार्यवाही प्राथमिकता से करें, ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभनिर्वाध रूप से मिल सके। साथ ही कलेक्टर ने अधिकारियों को संदिग्ध हितग्राहियों का फील्ड-लेवल सत्यापन कर अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अपात्र लोगों के नाम बने रहने से वास्तविक जरुरतमंदों को नुकसान होता है।

Trains Cancelled: MP में 7 दिन तक बंद रहेंगी मुख्य पैसेंजर ट्रेनें, मुश्किल में यात्री
कटनी
trains cancelled katni chirmiri passenger train bilaspur memu mp news

mp news

26 Nov 2025 01:15 pm

VIT यूनिवर्सिटी में आगजनी और हंगामा, अब भी धूं-धूंकर जल रही बस

VIT University
सीहोर

VIT यूनिवर्सिटी हंगामा, ‘स्टूडेंट्स की मौत’ पर बड़ा खुलासा, रजिस्ट्रार ने दिया अपडेट

VIT University uproar Registrar statement on three students death last month
सीहोर

VIT यूनिवर्सिटी कैंपस बना जंग का मैदान, 4000 स्टूडेंट्स ने जला दीं गाड़ियां, चांसलर के बंगले पर किया हमला

MP News VIT University Turn into a battleground
सीहोर

SIR: ‘गांव में दिखाई दिया तो…’ बीएलओ को ग्रामीण ने दी जान से मारने की धमकी

SIR Survey blo threatened shyampur police arrested villager mp news
सीहोर

साहस: स्कूटी से किया 2327 किमी. का सफर, पूरी कर ली 2 ज्योतिर्लिंग की यात्रा

(सोर्स: सोशल मीडिया)
सीहोर
