दिवाली की खुशियों पर पसरा मातम, एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत, तीसरा गंभीर

आपको बता दें कि, आष्टा के ग्राम कचनारिया गांव में बीती रात दिवाली के त्योहार की खुशियों के बीच एक परिवार के सभी सदस्यों ने कुछ ऐसी चीज खा ली, जिससे सुबह डेढ़ वर्षीय अंशिका की मौत हो गई। वहीं, 8 वर्षीय दूसरे बच्चे वंश की भी हालत बिगड़ गई, जिसे घर वाले आष्टा के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। परिवार में दो बच्चों की मौत का मातम पसरा ही था कि, उसी घर की एक 3 वर्षीय बच्ची वंशिका की हालत बिगड़ गई। फिलहा, उसका भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, मासूमों के माता-पिता किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है।