सीहोर

दिवाली की खुशियों पर पसरा मातम, एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत, तीसरा गंभीर

MP News : आष्टा में एक परिवार की दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं। दरअसल, परिवार के दो मासूम बच्चों की अचानक मौत हो गई। जबकि, तीसरे बच्चे की हालत गंभीर है।

2 min read

सीहोर

image

Faiz Mubarak

Oct 21, 2025

MP News

खुशियों पर पसरा मातम (Photo Source- Patrika)

MP News : एक तरफ जहां देशभर में दीपावली पर्व की धूम है तो वहीं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक परिवार की ये खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल, जिले के आष्टा में एक परिवार के दो मासूम बच्चों की अचानक मौत हो गई। जबकि, तीसरे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है।

आपको बता दें कि, आष्टा के ग्राम कचनारिया गांव में बीती रात दिवाली के त्योहार की खुशियों के बीच एक परिवार के सभी सदस्यों ने कुछ ऐसी चीज खा ली, जिससे सुबह डेढ़ वर्षीय अंशिका की मौत हो गई। वहीं, 8 वर्षीय दूसरे बच्चे वंश की भी हालत बिगड़ गई, जिसे घर वाले आष्टा के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। परिवार में दो बच्चों की मौत का मातम पसरा ही था कि, उसी घर की एक 3 वर्षीय बच्ची वंशिका की हालत बिगड़ गई। फिलहा, उसका भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, मासूमों के माता-पिता किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है।

परिवार द्वारा एक साथ कोई संदिग्ध चीज खाने की संभावना

हालांकि, अबतक मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ऐेसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि, परिवार ने रात को सोने से पहले कोई ऐसी चीज खाई है, जिसने सभी की तबियत खराब की है। यही चीज दोनों मासूमों की मौत का कारण बनी हो। आष्टा बीएमओ डॉक्टर अमित माथुर का प्रारंभिक रूप में कहना है कि कुछ खाने में आ गया है, जिसके चलते इनकी मौत हुई है। फिलहाल, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

गांव में पसरा मातम

वहीं, मामले को लेकर तहसीलदार रामलाल पगारे का कहना है कि, मामला संदिग्ध है। फिलहाल, कुछ कहा नहीं जा सकता। परिवार ने ऐसा क्या खाया? जो मासूमों के लिए जानलेवा बन गया। जांच के बाद ही संपष्ट हो सकेगा। पीएम रिपोर्ट से ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल, बच्चों की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। वहीं, इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है।

Published on:

21 Oct 2025 09:39 am

दिवाली की खुशियों पर पसरा मातम, एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत, तीसरा गंभीर

