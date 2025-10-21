दिवाली की खुशियों पर पसरा मातम, एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत, तीसरा गंभीर

खुशियों पर पसरा मातम (Photo Source- Patrika)
MP News : एक तरफ जहां देशभर में दीपावली पर्व की धूम है तो वहीं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक परिवार की ये खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल, जिले के आष्टा में एक परिवार के दो मासूम बच्चों की अचानक मौत हो गई। जबकि, तीसरे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है।
आपको बता दें कि, आष्टा के ग्राम कचनारिया गांव में बीती रात दिवाली के त्योहार की खुशियों के बीच एक परिवार के सभी सदस्यों ने कुछ ऐसी चीज खा ली, जिससे सुबह डेढ़ वर्षीय अंशिका की मौत हो गई। वहीं, 8 वर्षीय दूसरे बच्चे वंश की भी हालत बिगड़ गई, जिसे घर वाले आष्टा के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। परिवार में दो बच्चों की मौत का मातम पसरा ही था कि, उसी घर की एक 3 वर्षीय बच्ची वंशिका की हालत बिगड़ गई। फिलहा, उसका भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, मासूमों के माता-पिता किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है।
हालांकि, अबतक मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ऐेसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि, परिवार ने रात को सोने से पहले कोई ऐसी चीज खाई है, जिसने सभी की तबियत खराब की है। यही चीज दोनों मासूमों की मौत का कारण बनी हो। आष्टा बीएमओ डॉक्टर अमित माथुर का प्रारंभिक रूप में कहना है कि कुछ खाने में आ गया है, जिसके चलते इनकी मौत हुई है। फिलहाल, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।
वहीं, मामले को लेकर तहसीलदार रामलाल पगारे का कहना है कि, मामला संदिग्ध है। फिलहाल, कुछ कहा नहीं जा सकता। परिवार ने ऐसा क्या खाया? जो मासूमों के लिए जानलेवा बन गया। जांच के बाद ही संपष्ट हो सकेगा। पीएम रिपोर्ट से ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल, बच्चों की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। वहीं, इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
सीहोर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग