एमपी के प्रसिद्ध कथावाचक का मकान जमींदोज, भरभराकर ढह गई इमारत

Pandit Pradeep Mishra - मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का मकान जमींदोज हो गया है। सीहोर में यह घटना हुई। पंडित प्रदीप मिश्रा के मकान का एक हिस्सा भरभराकर ढह गया। हालांकि इस इमारत में कोई रहता नहीं था इसलिए कोई जन​हानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि दो माह पहले ही नगर पालिका द्वारा इस मकान को जर्जर बताते हुए खाली करा लिया गया था। रविवार को इस जर्जर भवन का एक हिस्सा धराशायी हो गया।