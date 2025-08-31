Patrika LogoSwitch to English

एमपी के प्रसिद्ध कथावाचक का मकान जमींदोज, भरभराकर ढह गई इमारत

Pandit Pradeep Mishra - मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का मकान जमींदोज हो गया है।

सीहोर

deepak deewan

Aug 31, 2025

House of storyteller Pandit Pradeep Mishra demolished in Sehore
House of storyteller Pandit Pradeep Mishra demolished in Sehore (file photo)

Pandit Pradeep Mishra - मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का मकान जमींदोज हो गया है। सीहोर में यह घटना हुई। पंडित प्रदीप मिश्रा के मकान का एक हिस्सा भरभराकर ढह गया। हालांकि इस इमारत में कोई रहता नहीं था इसलिए कोई जन​हानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि दो माह पहले ही नगर पालिका द्वारा इस मकान को जर्जर बताते हुए खाली करा लिया गया था। रविवार को इस जर्जर भवन का एक हिस्सा धराशायी हो गया।

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा मूलत: सीहोर के ही रहनेवाले हैं। शहर के नमक चौराहा इलाके में उनका एक पुराना मकान है। यह मकान खाली पड़ा था। रविवार को यह जर्जर इमारत ढह गई। मकान का एक हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो गया।

नोटिस देकर पंडित मिश्रा के मकान को खाली करा लिया था

सीहोर के कलेक्टर बालगुरु ने बारिश के पहले जिलेभर के जिन जर्जर भवनों की पहचान कर मालिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे, उनमें पंडित प्रदीप मिश्रा का यह मकान भी था। नगर पालिका के अतिक्रमण प्रभारी तिलक खाती के अनुसार नोटिस देकर पंडित मिश्रा के मकान को खाली करा लिया गया था।

31 Aug 2025 03:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / एमपी के प्रसिद्ध कथावाचक का मकान जमींदोज, भरभराकर ढह गई इमारत

