BJP विधायक के बिगड़े बोल, कांग्रेस कार्यकर्ता को सरेआम दी गाली, देखें वीडियो

MP News: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले से भाजपा विधायक सुदेश राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक सुदेश राय(BJP MLA Sudesh Rai Abusive Video) सार्वजनिक रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता को गाली देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सोमवार को जिले में स्थित कांग्रेस कार्यलय के सामने भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी के विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे है थे। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। ये झड़प जल्द ही हाथापाई में तब्दील हो गई। इसी दौरान आपा खोते हुए बीजेपी विधायक ने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को गाली देनी शुरू कर दी।